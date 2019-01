Liberecký kraj - Kraj investoval od roku 2010 do zateplení svých školských budov více než 225 milionů korun, zhruba 57 procent potřebných peněz získal z evropských a státních fondů

ilustrační foto - peníze | Foto: Helena Fričová

„Zateplení výrazně snížilo náklady na energie, do konce loňského roku se tak podařilo ušetřit zhruba 17 milionů korun", sdělila mluvčí krajského úřadu Markéta Dědková.

V roce 2010 bylo kompletně zatepleno šest objektů, mimo jiné budovy střední odborné školy v České Lípě nebo libereckého Gymnázia F. X. Šaldy, v roce 2012 pak byla dokončena rekonstrukce průmyslové školy v Jablonci nad Nisou. O rok později se podařilo vyměnit v dalších školách okna a další projekty pokračovaly vloni. „Díky těmto opatřením lze ve srovnání s rokem 2010 na energiích ušetřit ročně až osm milionů korun," doplnil hejtmanův náměstek Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).

Bez problémů se neobejdou

Zkušenosti však nejsou jen pozitivní, dva z projektů, které byly zahájeny vloni, provázejí problémy. Dodavateli zateplení budovy domova mládeže v Truhlářské ulici v Liberci a budov Střední školy gastronomie a služeb v Liberci musel kraj kvůli nedodržení smluv vypovědět smlouvy. Firma tam v červnu přerušila práce, aniž stavbu zajistila. Hlavně na škole gastronomie pak při deštích vznikly škody deset milionů korun. Opravu musela zajistit jiná firma, kraj teď vymáhá náhradu škody.

„V současné době jsme tam vypsali veřejnou soutěž na dokončení projektu zateplení za 8,3 milionu korun," řekl Pieter. Práce by měly skončit do poloviny letošního roku. Kraj získal na zateplení dotaci z Operačního programu Životní prostředí, kterou je nutné do podzimu vyúčtovat. „Po zkušenostech s minulým dodavatelem teď požadujeme po uchazečích bankovní garanci a také pojištění," poznamenal hejtmanův náměstek.

Školské budovy ale nejsou jediné, které kraj zatepluje, modernizují se i sociální ústavy a domovy důchodců. Největším krajským projektem bylo zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Kraj si nechal posoudit i kvalitu svých dalších budov. Jako jedna z nejhorších se co do energetické náročnosti ukázala Dětská léčebna Cvikov, která léčí choroby plic a horních cest dýchacích. V budoucnu by se podle Pietera měla i ona dočkat modernizace.