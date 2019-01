Liberecký kraj - Integrovaný záchranný systém České republiky vyhrál soutěž, od května ubude dálkových linek ze Středních Čech a další krátké zprávy z kraje.

IZS. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Lenka Klimentová, Jan Sedlák

Liberecký kraj

Integrovaný záchranný systém České republiky vyhrál soutěž

Spolek pro soutěž Český zavináč, zaměřující se na projekty přispívající k rozvoji informační společnosti, se rozhodl v letošním roce ocenit Integrovaný záchranný systém ČR. Důvodem je zejména významná modernizace v oblasti IZS a tísňových linek a také realizování projektů jednotlivých složek. „Porota ocenila především úspěšné dokončení realizace více než čtyřicítky souvisejících projektů, které vytvářejí ucelený a funkční systém příjmu tísňového volání všech základních složek integrovaného záchranného systému," uvedl předseda spolku Český zavináč. Soutěž proběhla v rámci 20. ročníku konference ISSS/V4DIS.

Od května ubude dálkových linek ze Středních Čech

Dopravce ČSAD Střední Čechy ukončuje provoz dálkových linek z Prahy do Libereckého kraje. Důvodem byl provoz linek na komerční riziko dopravce mimo objednávku Libereckého kraje. U všech spojů by měly existovat alternativní možnosti dopravy. Linky z Prahy do Rokytnice nad Jizerou, Harrachova či Špindlerova Mlýna poprvé nevyjedou 2. května.

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Občané mohou být součástí tvoření historie

V Rychnově nově vytvořili kroniku města na svých webových stránkách. Elektronická kronika by měla sloužit nejen k lehčímu přístupu k historii města a okolí, ale i k přímé účasti obyvatel a pamětníků na její tvorbě. Do kroniky se totiž může kdokoli přihlásit a aniž by se obával ztráty autorství, vložit ní příspěvek včetně fotografií a dalších materiálů. Díky této elektronické podobě a spolupráci s občany nabídne do budoucna kronika pestrou škálu pohledů na minulost Rychnova u Jablonce nad Nisou. V kronice budou články uveřejněny vždy až po kontrole a schválení kronikářem a radou města. Kroniku naleznete na stránkách města.

Jablonec nad Jizerou

V jarním období se sváží nebezpečné složky odpadu

Stejně jako v ostatních městech a obcích, i v Jablonci nad Jizerou je v jarních měsících pořádán svoz nebezpečných složek odpadu. Ten proběhne v sobotu 22. dubna hned na několika místech od 8 do 10 hodin dopoledne. Občané se mohou díky této akci bezpečně zbavit starých léků a mastí, chemikálií, které budou řádně označeny, zbytků starých barev a jejich obalů, televizorů, ledniček, zářivek, baterií a motorových olejů, které musí být předány v uzavřených nádobách do 30 litrů obsahu. Přesný časový harmonogram a místa sběru naleznete na oficiálních stránkách města www.jablonec-krkonose.cz.