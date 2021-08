Jubilejní desátý ročník tradiční akce Křehká krása potrvá v Jablonci nad Nisou až do neděle 15. srpna. Představí na čtyři desítky výrobců bižuterie, skla, ozdobnických výrobků a vánočních ozdob. Nechybí ani bohatý doprovodný program, letošní přehlídka nese podtitul 10 let Křehké krásy.

Křehká krása 2021. | Foto: Deník/Jakub Volný

Ambasadorkou výstavy je přední česká oděvní návrhářka Beata Rajská. Vstupné na výstavu je jednotné: 100 Kč pro dospělé, děti do patnácti let mohou přijít zdarma. Vstupenky platí po celou dobu konání výstavy pro areál výstaviště i muzea. Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, prodejní výstava navázala na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století.