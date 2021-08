Představení čtyř desítek výrobců bižuterie, skla, ozdobnických výrobků a vánočních ozdob i další bohatý program nabízí v pořadí desátý ročník tradiční akce Křehká krása. Výstavu, která začala ve čtvrtek 12. srpna, hostí areály výstaviště Eurocentra a Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Čtyři dny plné zážitků mají za cíl podpořit tradiční bižuterní a sklářský průmysl a představit ho v plné kráse. Nechybí rozsáhlý program předvádění vybraných technik zpracování skla a bižuterie, jemuž dominují mobilní sklářská huť a tvůrčí dílny určené zejména dětem. Pro ně je v Muzeu skla a bižuterie připraven prázdninový tvůrčí ateliér.

„Novinkou je i odborný program. Svaz výrobců skla a bižuterie pořádá přednášku módní návrhářky Beaty Rajské na téma Módní trendy, jejich tvorba a aplikace,“ řekl organizátor přehlídky, která potrvá až do neděle, Milan Kohout.

Loni poprvé proběhla Křehká krása pod značkou Křišťálového údolí, nejinak je tomu letos. Liberecký kraj představí publiku prostřednictvím audiovizuální prezentace turistickou značku Křišťálové údolí neboli Crystal Valley, která zájemce provádí světem šperku, skla a bižuterie ve zdejším regionu. „Jak je již tradicí, znovu se mohou návštěvníci Křehké krásy seznámit s novými kolekcemi a nakoupit bižuterní a sklářské výrobky místní produkce. Věřím, že výstava bude velkým lákadlem pro milovníky nebo spíš milovnice třpytivé krásy,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Muzeum skla a bižuterie pro Křehkou krásu připravilo prezentaci připravovaného zápisu ruční výroby skla na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Konkrétně jde o pět textových panelů informujících o tom, co to vlastně „Seznam“ je a jaké prvky se na něj zapisují, včetně těch českých. „Stále probíhají přípravy nominační dokumentace, v posledních měsících se zejména věnujeme formulování té nejdůležitější části, kterou jsou záchovná opatření. Jde o společnou nominaci s Francií, Španělskem, Německem, Finskem a Maďarskem. Finální nominace se bude předkládat v únoru 2022,“ řekla ředitelka jabloneckého muzea Milada Valečková. Dále uvidí návštěvníci při práci foukače figurek Karla Sobotku, tvůrkyni vinutých perel Kamilu Parsi Žďárskou a broušení a malování skla v podání Aleše a Zlaty Zvěřinových.

Ambasadorkou výstavy je přední česká oděvní návrhářka Beata Rajská. Ta představí na molu několik modelů poslední letní a plážové módy. „Vybrali jsme z našich sbírek pětici jejích modelů z posledních dvaceti let, které byly prezentovány na jabloneckých přehlídkách. Jsou rozmístěny ve stálých expozicích. Šestý je už od prosince minulého roku součástí výstavy Designová 10⁰,“ dodala Valečková.

Nebudou chybět ani krásné ženy, které neodmyslitelně k bižuterii patří. Ve čtvrtek se při zahájení konala promenáda dvanácti finalistek Miss České republiky 2021. V dalších dnech se uskuteční módní přehlídka, letos s podtitulem 10 let Křehké krásy.

„Tento ročník má pro nás mimořádný význam. Po obtížném období lockdownu chceme přilákat věrné i nové návštěvníky, kteří se rozhodli strávit dovolenou v České republice, přesvědčit je o kreativitě a umění českých sklářů a výrobců bižuterie,“ zdůraznil předseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.

Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, prodejní výstava navázala na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Vstupné na výstavu je jednotné: 100 Kč pro dospělé, děti do patnácti let mohou přijít zdarma. Vstupenky platí po celou dobu konání výstavy pro areál výstaviště i muzea.