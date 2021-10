Žena na plastiku narazila letos na jaře při okopávání zahrady. Po nálezu sošky byl kontaktován archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský i soudní znalec se specializací na umělecká díla Ľubomír Turčan. „Soška je podle zákona o státní památkové péči majetkem Libereckého kraje a bude následně předána do sbírek Severočeského muzea v Liberci, které je krajskou příspěvkovou organizací,“ doplnila Vinklátová.

Stáří nalezené sošky odhadují odborníci na 600 let. | Foto: Liberecký kraj

Žena z Křižan našla při práci na své zahradě sošku Ježíška, jejíž stáří odhadují odborníci na 600 let. Za to, že nález odevzdala, dostane odměnu.

