Již několik týdnů musí jezdit lidé z Kytlic do České Kamenice přes Křížový buk. V porovnání s cestou údolím řeky Kamenice, která je kvůli padajícímu kamení uzavřena, je to přibližně dvakrát tak daleko. Kdo má vyřešit sanaci svahu, je nyní otázkou sporu mezi Kamenicí, které patří les s padajícím kamením, a krajem spravujícím silnici do Kytlic.

Doposud mohli řidiči jezdit přes Křížový buk, to se ale může kdykoliv s prvním sněhem změnit. Krajská Správa a údržba silnic totiž tuto silnici neudržuje, a tak se budou muset řidiči během zimních měsíců – v případě přívalů sněhu – vydat na mnohem delší objízdnou trasu. „Objízdná trasa z České Kamenice do Kytlic je od 1. listopadu navržena po silnici do Nového Boru a následně přes Polevsko do Kytlic,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdaléna Hanáčková. Tato silnice je totiž přes zimu chemicky ošetřovaná a je většinou sjízdná i za sněhu.

Zatímco běžná cesta do Kytlic podél řeky Kamenice má přibližně deset kilometrů, objížďka přes Křížový buk vedoucí po velmi úzké silnici má patnáct kilometrů. Ta přes Nový Bor a Polevsko je ještě o pět kilometrů delší, dohromady téměř dvacet kilometrů. „Budeme chtít, aby silnice na Nový Bor byla solená. Tak tomu doposud není, výjimka od CHKO to ale umožňuje. Budeme také chtít, aby na silnici z Křížového buku byly semafory, protože ta silnice je velmi úzká,“ říká místostarosta Kytlic a velitel hasičů Jan Havránek. Kytlice rovněž připravují předžalobní výzvu na Správu a údržbu silnic. „Chceme, aby silnici otevřeli k poslednímu listopadu, jak skončí kácení. Pokud nevyhoví, jsme připraveni je žalovat. To samé jsme napsali hejtmanovi. Doposud nám nikdo neodpověděl," uvedla starostka Kytlic Monika Hladíková. Podle jejích informací má uzávěra trvat celý příští rok.

Uzavřená silnice nepředstavuje jen komplikaci pro lidi jedoucí do České Kamenice nebo Děčína, případně pro chalupáře mířící do vyhlášené rekreační oblasti. Problémy dělá také záchranářům, hasičům nebo policistům. I oni totiž musí jezdit po objízdné trase. Dokud to bude možné, budou sanitky jezdit přes Křížový buk, obutí vozů by to mělo umožnit po valnou část zimy. Pokud bude opravdu hodně sněhu, počítají záchranáři i s cestou přes Nový Bor a Polevsko. To, že budou zajíždět do sousedního kraje, není podle jejich mluvčího Prokopa Voleníka žádný problém. „Je možné, že budeme mít delší dojezdové časy kvůli větší vzdálenosti. Volající budou vždy operátory tísňové linky instruování a bude poskytovaná vzdálená první pomoc. Nemusí se tak bát, že na to budou sami,“ uvedl Voleník.

Zatímco auta na ohroženou silnici nemohou, pro chodce uzavřená není. Mohou tak po ní chodit místní na procházky, případně turisté jdoucí podél řeky Kamenice na výlet. Kdy se doprava znovu vrátí do malebného údolí řeky Kamenice, zatím není jisté. Dříve než na jaře příštího roku to ale nebude. Není ani jasné, kdo sanaci svahu, ze kterého padají kameny, za deset až dvacet milionů korun zaplatí. Stráň s lesem patří České Kamenici, silnice Ústeckému kraji.

„Máme v ruce právní posudky, podle kterých by sanaci měl zaplatit kraj, protože pokud by nebyla silnice, nebyl by problém s padajícím kamením,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Odkazuje při tom na dávný spor ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy o odklizení mnohakubíkového kamene spadlého na silnici ve Hřensku. Tehdejší spor vyhrálo MŽP a o úklid se muselo postarat jako vlastník silnice ministerstvo dopravy.

Přestože se radnice prozatím s hejtmanstvím na financování nedohodla, neztrácí kameničtí čas. Na příštím jednání rady města plánují projednat zadání projektové dokumentace. Pokud jej rada schválí, hotová by mohla být do tří až čtyř měsíců. To znamená, že výběrové řízení na zhotovitele sanace se rozběhne nejdříve příští rok v únoru. Samotné sanační práce budou moct začít teprve po úspěšném dokončení projektu.