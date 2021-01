Patří k místům, které vzbuzuje u Liberečanů emoce i nostalgické vzpomínky. Někteří se tu naučili plavat, jiní zde prožili letní lásky. V parném létě nabízí možnost příjemného zchlazení, zatímco v zimě představuje ráj pro milovníky otužování. Řeč je o přírodním království v podobě lesního koupaliště v Liberci, které prochází postupnou obnovou a opět se snaží oprášit zašlou slávu.

Od jara roku 2020 se o tento přírodní koutek stará spolek Lesní koupaliště, za kterým stojí architekti ze skupiny Mjolk. Přebral štafetu po příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec, která se rozhodla zaměřit svou pozornost na kůrovcovou kalamitu. „Jelikož bylo naším prvotním cílem obnovit na místě původní plovárnu, rozhodli jsme se pokusit získat peníze formou participativního rozpočtu. V tomto zápolení s mnoha zajímavými projekty se nám podařilo uspět. To znamená, že můžeme začít plnit naše smělé plány,“ řekl předseda spolku Jan Vondrák. Projekt Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí se totiž stal absolutním vítězem v hlasování, dočkal se široké podpory veřejnosti a město na něj přispěje 890 tisíc korun.

Prvním krokem je zpracování studie areálu, která by měla udávat směr, jak se bude koupaliště rozvíjet. „V první fázi projektu se snažíme nastartovat celý proces tak, aby na koupališti vzniklo funkční zázemí pro všechny jeho návštěvníky, které bude dlouho a dobře sloužit,“ doplnil Vondrák. Rádi by získali stavební povolení, aby se začátek nového roku mohl nést v duchu stavebních prací.

Samotnou kapitolu představují finance. Spolek se chce ucházet o granty a zapojit se do dalších ročníků participativních rozpočtů. Nebrání se ani přímému oslovení dárců. „Součástí návrhu není jen rekonstruovaná budova plovárny s novým sociálním zázemím, saunou a stánkem s občerstvením, ale také pískové hřiště na fotbal a volejbal, dřevěná mola na ležení, pobytové schody či nové prvky zeleně,“ upřesnil další člen spolku Jan Mach.

Snaha o co nejnižší náklady dovedla členy spolku k myšlence recyklované ocelové haly, pod kterou se schová celý stavební program. „Výhodou takového řešení je jednoduchá etapizace celého projektu a snaha o to, aby lesní koupaliště nebylo během následujících několika let staveništěm,“ podotkl Mach.

Sítě a toalety, pak sauna i sprchy

Nejprve přijdou na řadu inženýrské sítě a toalety. Veřejná sauna, nové převlékárny či sprchy budou následovat v závěsu. „Drobné objekty jako pobytová mola mohou na koupališti vznikat formou brigád, což se nám v minulém roce velmi osvědčilo. Není nad to vzít do ruky vrtačku a postavit něco vlastníma rukama,“ zdůraznil Vondrák.

Lesní koupaliště by se v budoucnosti mělo stát místem zaslíbeným nejen pro milovníky koupání, ale i další sportovce. „Fanoušci a dárci nám mohou zaslat finanční příspěvek na transparentní účet, který jsme pro tento účel zřídili,“ dodal předseda spolku. Číslo účtu je 2101808884/2010.

Lesní koupaliště v Liberci

Areál, který se nachází uprostřed lesa v Lidových sadech, vznikl v roce 1935. Lidem koupaliště sloužilo do roku 2001, posléze zpustlo a zarostlo náletovými dřevinami. Obnova stála více než sedm milionů korun. Koupaliště slouží veřejnosti zdarma.