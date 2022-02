Díky příznivému počasí tu mohli trávit čas na poli ještě loni v listopadu a nově si pořídili dvě ovečky, které zatím spolu dovádí v ohradě. „Plánujeme si pořídit ještě další dvě a pomohou nám s pletím, protože ty jediné nežerou levanduli a ani ji nepošlapou, jsou to miniovečky quessantské. Snažíme se o environmentální přístup. Nepoužíváme geotextilii, a proto nám pole zarůstá a my musíme vše ručně vyplít,“ přiblížila zakladatelka Levandulovny Adéla Heindorferová.

Raspenavská Levandulovna vypadá na první pohled jako obyčejný dům s dvorem. Zdání může ale klamat. Kromě toho, že historie usedlosti sahá až do druhé poloviny 16. století a za tu dobu vystřídala pouze pět majitelů, skrývá také levandulové pole o rozloze hektar a půl.

Mezi řádky s levandulí jsou totiž volné zatravněné pruhy, které slouží k zadržování vody v krajině. Část pole osazují také ovocnými a listnatými stromy, aby bylo na poli příjemně jak lidem, tak i zvířatům. Na polích jsou dva druhy levandule, a to křížená (intermedia) a lékařská. „Aktuálně máme 2 500 sazenic, letos bychom chtěli vysadit dalších 1 500 a v sezoně, která u nás začíná v dubnu a končí v srpnu, budou v poli mezi levandulemi různá posezení a zákoutí pro veřejnost s výhledem na pohoří Jizerských hor,“ upřesnila majitelka s tím, že otevírací dobu pak najdou návštěvníci na jejich sociálních sítích a webových stránkách Levandulovny.

Sklo a design. Bratři v Liberci propojili lokální tradici a moderní technologie

Celoročně destilují sušenou levanduli, ze které pak vzniká květová voda a levandulový esenciální olej. Květiny skladují v přítmí historické sušárny, díky čemuž květy nevyblednou, a vyjímají se pak v uvázaných kyticích.

Samotné sušení zabere průměrně dva až tři týdny. „Ze zhruba čtyřiceti litrů sušené levandule vyrobíme tři až čtyři litry certifikované levandulové květové vody a něco mezi 50 až 70 mililitry kvalitního esenciálního oleje z levandule,“ řekla Adéla.

Přes zimu nelenili a připravili si pro zájemce několik novinek. Jednou z nich je levandulové pivo Ultra Violet 11°, které vzniklo ve spolupráci s jabloneckým pivovarem Volt. K ochutnání bude v hlavní sezoně Levandulovny. Jeho hlavní součástí je levandule lékařská. „Když se napijete, ucítíte jemnou hořkost, kterou způsobuje levandule a také trocha Žateckého poloraného červeňáku. Levandule začne ze sklenice krásně pronikat a její počínající sladká vůně začne přecházet v příjemné bylinné doznívání,“ popsal mok Josef Heindorfer.

Právě vydestilovaná levandule představuje velkou výzvu, jak ji ještě využít, než skončí na kompostu. I po destilaci má v sobě stále vonnou silici. „Chtěli bychom ji ještě nějak po destilaci využít, třeba s ní v zimě vytápět skleník. Jen musíme zjistit technologický postup, jak na to a zda by to vůbec šlo,“ podotkla.

Pro mlsné jazýčky také napekli levandulové domácí sušenky a pracují i na levandulovém želé. „Mysleli jsme i na pány a během měsíce spatří světlo světa čatní. Recept prozrazovat nebudu, ale hlavní dvě přísady tvoří levandule a červená cibule,“ dodal s tajuplným úsměvem na tváři Josef.

Tento rok plánují spustit workshopy. S nimi mají už zkušenost díky programu Levandule všemi smysly. Během nich se budou moci zájemci seznámit se zázračnou bylinou, poznat její všestranné využití, vyrobit si kosmetiku a ochutnat míchané nápoje z jejich levandulového sirupu. „Energii a atmosféru místa bychom rádi využili i pro pořádání svateb, pikniků, workshopů a lekcí jógy,“ nastínila Adéla plány do budoucna s tím, že zvažují i různé limitované edice, například květové vody z meduňky, máty či růže. „Už nyní zde rádi přivítáme návštěvníky, aby si mohli užít místní atmosféru na levandulovém poli, odpočinout si a ochutnat naše výrobky,“ dodala.

Největší zážitek byl, když Aleš Háma sjížděl Ploučnici, říká režisér karavanu

Samotný projekt Levandulovny začal vznikat v roce 2018 a jak přiznali majitelé, cesta to byla trnitá, plná strachu i nadšení. Zároveň se jedná o environmentální, sociální podnik. Snaží se zaměstnat znevýhodněné lidi na trhu práce, kteří pocházejí z Frýdlantského výběžku. Ať už se jedná o matky samoživitelky, starší 55 let či dlouhodobě nezaměstnané. „Nyní budeme na sezonu hledat brigádníky a hlavně dobrovolníky, máme tu v hlavní sezoně na pomoc hluchoněmého zahradníka, je velice šikovný a moc se mu u nás líbí, ale další ruce budou určitě potřeba jak při osazování pole, tak při pletí i sklizni,“ doplnila zakladatelka Levandulovny.