Zoo Liberec čekala na mláďata ohrožených levhartů čínských patnáct let, poslední jedinci se narodili v roce 2007. Předchozímu chovnému páru se narodila rovnou trojčata. Rodiči současných koťat jsou dvanáctiletý samec, který v zoo pod Ještědem pobývá od roku 2011, a šestiletá samice původem z německé Zoo Magdeburg. Ta do Liberce přicestovala před dvěma lety.

„Levharti čínští žijí i ve volné přírodě osamoceně a o mláďata se stará výhradně matka. Přestože je naše samice nezkušená, navíc velice senzitivní prvorodička, péči o dvojčata zvládá naprosto perfektně a koťata prospívají,“ sdělil vedoucí úseku šelem Petr Honc. Pohlaví nových přírůstků zatím neznají. První rychlou veterinární kontrolu a vakcinaci mláďat provedou až na osmi týdnech věku.

Levhart čínský patří mezi silně ohrožený druh, proto je každý úspěšný odchov pro záchranu celého druhu důležitý. V současné době je populace levhartů čínských v evropských zoologických zahradách velmi malá a čítá pouze 43 jedinců. „Mláďata se za poslední rok narodila pouze v Liberci a v dánské zoo Ebeltoft. Náš samec je navíc geneticky velmi cenný, a tak budou v případě úspěšného odchovu naše koťata pro posílení populace levhartů čínských velkým přínosem,“ zdůraznil ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

V České republice jsou tato zvířata k vidění právě jen v městě pod Ještědem a v Zoologické a botanické zahradě města Plzeň.

Pavilon levhartů by se měl dočkat kompletní rekonstrukce včetně výstavby nové rozlehlé venkovní expozice v doposud nevyužitém údolí ležícím bezprostředně vedle současného pavilonu. Letos plánují vypracovat projektovou dokumentaci a do dvou let by rádi začali se stavbou a samotnou rekonstrukcí. „Jdeme dvěma souběžnými cestami. Jednak projektujeme a budeme postupně realizovat opravy nebo novostavby pavilonů, které zůstanou, a nedotkne se jich nový projekt na rozšíření zahrady. A také začala pracovat odborná skupina, která bude chystat architektonickou soutěž na rozvojové území a provázání se stávající zahradou,“ dodala Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.