Kriminalisté z Toxi týmu Libereckého kreje si připsali další úspěšný zátah, když při akci s krycím názvem ORTA zadrželi koncem srpna čtyři výrobce a distributora drog.

Mezi zadrženými nechyběl pětatřicetiletý muž z Liberce, který v kraji organizoval trestnou činnost související zejména s dovozem tablet s obsahem pseudoefedrinu do České republiky, výrobou a následnou distribuci metamfetaminu. Na celou akci se krajský Toxi tým připravoval od počátku letošního roku. „Kladli jsme se za cíl naplánovat zásah tak, abychom přistihli výrobce přímo v okamžiku výroby drogy. A to se nám také povedlo,“ řekl vedoucí Toxi týmu Pavel Folprecht. Při prověřování zjistili, že vedle výrobců další osoba zajišťovala odbyt.

Jelikož se jedna z velkých varen nacházela přímo v bytě panelového domu, museli kriminalisté postupovat tak, aby během zásahu neohrozili obyvatele domu. Předpokládali, že v bytě najdou značné množství chemikálií potřebných k výrobě drog. Z těchto důvodů si přizvali na pomoc také Zásahovou jednotku Ústeckého kraje.

„Přímo při výrobě přibližně 800 gramů metamfetaminu muži zákona zadrželi hlavního organizátora spolu s dalším z výrobců, tzv. vařičů. Další čtyři osoby pak paralelně s tímto zásahem zadrželi na různých místech kraje. Nutno podotknout, že všech šest obviněných již mělo nějakou trestní minulost. V drtivé většině spojenou právě s výrobou a distribucí metamfetaminu,“ informoval krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Toxi tým tak zajistil přibližně 400 gramů právě připravovaného metamfetaminu, ale také bezmála půl kilogramu drogy z předchozí výroby. Vedle toho našli kriminalisté 31 kilogramů tablet s obsahem pseudoefedrinu v hodnotě více jak 2 miliony korun. Z těch by bylo možné vyrobit na 6 kilogramů pervitinu.

Dále zajistili hotovost ve výši 1,1 milionu korun, 5 kilogramů konopí a velké množství chemikálií, které byly připraveny pro další výrobu. „Ve svém rozsahu se jedná o jeden z největších případů na Liberecku za poslední léta," zdůraznil vedoucí týmu s tím, samotné je překvapilo rozhodnutí organizátora přesunout na poslední měsíce výrobu drogy do bytu. „I přes velmi sofistikované zařízení se domem linul silný zápach. Byli jsme nuceni používat ochranné pomůcky a velmi důkladně určit bezpečné a chemikáliemi kontaminované zóny,“ doplnil.

Šest zadržených ve věku od 32 do 52 let je obviněno ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za to jim hrozí vězení od 10 do 18 let. „Po realizaci této naší akce si dovolím tvrdit, že drogový trh na Liberecku jsme výraznou měrou narušili,“ dodal Pavel Folprecht.