Hrdina nového videoklipu tedy postupně ztrácí nejen svoje šatstvo, ale i vnitřní integritu a smysl pro realitu. Liberecká folkrocková stálice zpracovala autorskou skladbu Jakuba Nohy a natočila video s hercem Markem Sýkorou v hlavní roli.

Skupina Jarret se většinou představuje se svou vlastní tvorbou. Jeden z jejich členů, Marek Štulír vysvětluje, proč se rozhodli v tomto případě sáhnout po písni Jakuba Nohy. „Oslovila nás aktuálností problémů v kterých se plus mínus kolektivně jako kapela nacházíme. Text písně je o krizi středního věku. O tom, že najednou přijde chvíle, kdy má člověk tendenci zkusit, jestli se za nějakými dveřmi ještě neschovává něco nepoznaného, tajuplného, třeba i trochu děsivého, ale rozhodně vzrušujícího. Jak to dopadá, můžete vidět ve videoklipu.“

Hlavní roli hraje herec z Naivního divadla Marek Sýkora, pro kterého to nebyla první spolupráce s Jarretem. „S klukama se kamarádím už od devadesátých let, když začínali. Bylo mi ctí hrát v jejich videoklipu a moc jsem si to užil. Byla to opět příjemná spolupráce,“ pochvaluje si herec. Kapela Jarret zveřejněním nové nahrávky avizuje práci na novém album.

Jarret – Světlo

Scénář a režie: Vanda Hutařová Zaplatílková

Kamera a střih: Tomáš Drdácký

Hudba a text: Jakub Noha