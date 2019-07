„Je potřeba se tím zabývat, protože to nejsou jenom čtyři roky. Je to ve výsledku pět let vyloučení ze systému,“ prohlásil Bláha s tím, že řada žen odchází na mateřskou hned, jak se dozví o svém těhotenství, a řada z nich nastoupí vzápětí na další mateřskou s dalším dítětem.

„V ten okamžik se dostáváme do stavu, že ti lidé absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován. Věřte tomu, že se s tím setkávám denně. Ti lidé, kteří se pak chtějí vrátit do práce, s tím mají problémy, protože si nejsou schopni zabezpečit svoji rodinu, protože ztratili ty návyky, které jsou normálně běžné nám všem, kteří chodíme každý den do práce,“ dodal Bláha. Zvýšení rodičovského příspěvku navrhl podpořit, ale jen pro rodiče, kteří s dítětem doma zůstanou maximálně dva roky.

Za své vystoupení sklidil poslanec Bláha kritiku nejprve od ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). „Je vidět, že jste neporodil a nevychovával žádné dítě, protože říct o ženách, které pečují o jedno, dvě a více dětí, že ztrácejí pracovní návyky jako vstávání, to je opravdu naprosto přestřelené,“ vyčinila mu.

Vedle dalších poslankyň a poslanců to pak Bláha „schytal“ i od své stranické kolegyně Jany Pastuchové (ANO) z Jablonce nad Nisou. „To jste fakt přehnal, pane kolego,“ řekla mu a připojila svou zkušenost z práce záchranářky, která se v těhotenství vykonávat nedá. „A že ztrácí žena návyky? Ona nekrmí, ona nekojí, ona nepřebaluje, ona nevaří, nestará se o svého manžela, nežehlí?“ doplnila Pastuchová.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík následně upozornil na Bláhovu účast na sněmovních hlasováních, která činí ani ne 75 %. „Pokud vy sám tady na více než čtvrtinu hlasování vůbec nejste, tak mistrovat ostatní o pracovních návycích mi přijde poněkud nepatřičné,“ řekl Ferjenčík.

Bláha následně uvedl, že si váží matek, které vychovávají děti a u toho pracují. Jako příklad uvedl jiné evropské země, kde je délka rodičovské dovolené výrazně nižší než v Česku. Na svém facebookovém profilu o několik dní později své výroky označil jako vytržené z kontextu.

"Rozhodně jsem svým příspěvkem nechtěl pošpinit a znehodnotit nepřebernou a nekončící péči maminek o své potomky a už vůbec je obvinit z lenosti. Již 30 let zaměstnávám převážně ženy. V současné době z více jak 200 zaměstnanců je minimálně 150 žen – kolegyň. A věřte, že i díky tomu jsem součástí všech jejich starostí, potřeb, tužeb a snů. Jsem v každodenním kontaktu s jejich problémy, ale i radostmi a tak o to intenzivněji vnímám vše, co je spojeno s mateřstvím. Jakékoli podsouvání mé neúcty k ženám na mateřské, je jen faul na politickém hřišti," napsal Bláha.

Poslanci na své středeční schůzi zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun nakonec většinově podpořili.