Už jste nějaké zákazníky z Ruska či Běloruska odřekli nebo přímo vystěhovali?

Neodřekli. Nebyli momentálně u nás v žádném hotelu ubytovaní ani objednaní. Chtěl bych ale zdůraznit, že pokud by se jednalo o běžence těchto národností, tak na ně se to nevztahuje. Lidem prchajícím před režimem pomůžeme. Ale nedokážu si představit, že třeba ukrajinská pokojská uklízí pokoj hosta z Ruska, který se kouká na zkreslené zprávy v ruské televizi a ona to sleduje a stará se o něj. Předcházíme tak zbytečným konfliktům. Nechceme jen tak přihlížet tomu, že někdo zabíjí lidi, a nic nedělat. A tak dělám, co můžu. Chceme donutit tímto způsobem obyčejné lidi z Ruska a Běloruska, aby vytvořili tlak na prezidenta Putina i zevnitř. Nechci trestat nevinné Rusy, míněno je to hlavně směrem k sympatizantům s Putinem.