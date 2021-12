Připravit kilometry bílé stopy není přitom nic jednoduchého, záleží i na druhu a kvalitě sněhu. Pokud napadne lehký prašan, je potřeba celý okruh nejprve projet na skútru, který sníh utlačí, a teprve při třetím kole je možné vyříznout stopařem stopu. „Stane se tak, že na to skočíme ráno v půl sedmé a domů se dostaneme až k obědu,“ vysvětluje Forfera.

Skútr i stopaře na úpravu stop si Rybniště koupilo ze svého rozpočtu, stejně jako hradí údržbu stroje. Příležitostní sponzoři přispějí alespoň na benzin. Od letošní zimy přispěje na údržbu tratí v Lužických horách Ústecký kraj. „Od kraje se nám podařilo získat 150 tisíc korun, které rozdělíme mezi obce a subjekty starající se o běžkařské trati,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd. Právě jím vedená destinační agentura bude krajský příspěvek rozdělovat.

Od letošního roku si budou moci milovníci běžek užít i zcela nových tras. Tím nejdůležitějším místem bude nová turistická lávka přes Šébr, u které se budou sjíždět skútry upravující stopu ze tří směrů – od Tolštejna, od Jedlové a od Polevska na Českolipsku.

Většina skútrů v Lužických horách je osazena GPS modulem a je možné sledovat aktuálně upravené tratě online na webu bilestopy.cz.

Další kilometry nových běžeckých tratí by mohly přibýt od příští zimy. Varnsdorf plánuje nové propojení se Studánkou, které by mělo ústit u pivovaru Kocour. Během léta by mělo sloužit cyklistům, v zimě by jej mohli využívat běžkaři. V okolí největšího města regionu upravovali tratě již během minulé zimy, kdy si půjčovali skútr z Rybniště. „Letos jsme domluvení s majitelem pivovaru, že nám jej půjčí. Zároveň jsme pořídili vlastního stopaře. Do budoucna uvažujeme i o zakoupení vlastního skútru,“ říká místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.