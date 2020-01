Jedenáctého ročníku se zúčastní Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová a obě vicemiss, tedy Sára Lyčková a Dominika Benáková. Ty doplní další modelky vybrané na castingu, který proběhl na přelomu listopadu a prosince loňského roku.

Made in Jablonec každoročně ukazuje možnosti kombinací oděvu a bižuterie. Firmy na akci připravují náročné bižuterní kreace, které nejsou určené ke každodennímu nošení. I tak ale se ale mohou stát inspirací pro ženy, které třeba ještě bižuterii nepřijaly pro každodenní nošení. „V našem kraji přitom vznikají bižuterní šperky, které používají světové módní domy,“ uvedla krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Přehlídka má podtitul Double Fantasy, což napovídá, že tvůrci oděvních a bižuterních modelů dali v plné míře průchod svému umění a fantazii. Modely připravilo dvacet týmů, které vytvořily celkem šest desítek unikátních kolekcí.

Opět jsou připravena dvě představení ,a to od 17 a 20 hodin, přičemž prestižnější je už od vzniku přehlídky večerní část.

Módní přehlídku Made in Jablonec výrazně propaguje i národní soutěž krásy Miss České republiky. „Na facebookovém profilu Miss České republiky proběhne přímý přenos z premiéry Made in Jablonec, a to od 20 hodin,“ sdělila tajemnice Svazu výrobců skla a bižuterie Hana Semelková.

Letos má přehlídka i další velké partnerství. „Je součástí doprovodného programu Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020, jehož pořadatelem je naše muzeum,“ poznamenala ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada Valečková. Trienále, tedy souhrn výstav a doprovodných akcí, proběhne v Jablonci od 19. března a skončí 31. prosince.

Údolí plné křišťálu

Zároveň je přehlídka úvodní akcí projektu Libereckého kraje Křišťálové údolí alias Crystal Valley. Projekt spojuje místní firmy věnující se šperkařství, sklářství a bižuterii. Cílem je přilákat více turistů a postavit na tradičním sklářském a bižuterním průmyslu a šperkařském umění nový směr v oblasti cestovního ruchu v Libereckém kraji.

„Žádný jiný region na světě nemá na svém území tak velkou koncentraci firem, které staví své podnikání na těchto oborech. Uvědomujeme si velký potenciál, který má tato výjimečnost z hlediska cestovního ruchu, ale také v této souvislosti vidíme možné podnikatelské příležitosti pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Dnešní návštěvník chce zážitek a my mu díky Křišťálovému údolí dokážeme nabídnout zážitek zcela unikátní,“ přiblížila Květa Vinklátová.

Se záměrem postavit image Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu na značce Křišťálové údolí přišla společnost Preciosa už v roce 2016. V loňském roce došlo k převodu ochranných známek Crystal Valley a Křišťálové údolí na Liberecký kraj.

Milionová injekce

Smlouvou o převodu ochranných známek a další spolupráci Preciosa převedla na kraj marketingové a produktové ochranné známky v celém rozsahu jimi chráněných výrobků a služeb a také doménu crystalvalley.cz.

Liberecký kraj se ve smlouvě zavázal, že do rozvoje známek v průběhu tří let investuje 12 milionů korun. Zda se náklady navýší, ukáže budoucí vývoj projektu.