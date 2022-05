Podobná dílka vyrábí už skoro dvě dekády. Sovičky vypadají podobně jednoduše jako záplavy pomalovaných kamínků, které se tu a tam objevují po městě. Za tvorbou Mašanových sov ale stojí zvláštní filozofie.

Sovy a další dílka najdete na záhonu u paneláku na adrese Marie Majerové 1843/25 (zezadu, od jesliček). „Pokud někdo chce, ať si vybere a vezme si, nemusí mě ani kontaktovat,“ říká Jozef Mašan s tím, že bude rád, když se tím před domem uvolní místo na další malované dílo.

78letý autor vysvětluje, že k malování sov ho inspirovaly dva myšlenkové proudy. „Staří Řekové měli sovy za posvátné, protože jim pomáhaly v boji proti hlodavcům. Budovali jim hnízda a ještě v současné době jsou na Akropoli tisíce sov,“ vykládá Mašan. Dodává, že řeckou tradici přejali Keltové a ještě později germánské kmeny. Ty navíc ve spojení se sovami používaly runovou abecedu. Obojí jim pomáhalo opět všude tam, kde byli hlodavci. „Tato tradice se stále drží na některých venkovských sídlech v Německu,“ upozorňuje Litoměřičan.

Ten věří, že mají runy na kamenech, které pomalovává, magický účinek. „Za celou dobu, co sovy maluji a vystavuji je před barákem, se mi nikdy nestalo, že by je někdo zničil nebo rozházel,“ vysvětluje muž, který sovy nabízí zdarma k rozebrání kolemjdoucím dětem, nebo třeba i zahrádkářům, kteří si chtějí zpestřit skalku. Když Mašan vidí sovy různě po městě, potěší ho to. „Pro mě to je způsob trávení volného času. A o něj se chci podělit s ostatními,“ říká senior, jehož sovy nejsou například jen před nedalekým panelákem v ulici Alfonse Muchy, ale přijeli si už pro ně lidé z Frýdku-Místku nebo Přerova.

Moje sovy a nacismus? Nesmysl, tvrdí senior

Ne všem se jeho svébytná díla líbí, přiznává Mašan, který se občas setkává se zavádějícími výklady. „Někdo si myslel, že chci runami připomínat nacistickou mytologii. To ale v žádném případě nechci, jenom občas vedle jiných run použiji i runu slunce, kterou zneužili nacisti v označení esesáků,“ říká rodák ze slovenských Piešťan.

Výjimečně se setká i s tím, že někomu dílka na záhonu před domem vadí esteticky. Na druhou stranu mu ale jedna odbornice přes umění řekla, že jsou jeho sovy výjimečné, nic podobného prý nedělá nikdo na celém světě.

FOTO: Malované sovičky Jozefa Mašana rozdávají lidem radost

Na začátku tvorby je nalezení správného tvaru kamene. Za nimi se muž vydává do pískovny ve Straškově-Vodochodech. „Ideálně by kameny měly připomínat sovu,“ vykládá Mašan. Některé váží i několik kilo. Kámen vsazuje do lůžka a do lepidla v kusu tvrzeného polystyrenu, který se dnes často využívá na zateplení paneláků. Pak teprve tvůrce sovy maluje zdravotně nezávadnými barvami na modelářské práce. Svérázný umělec z Litoměřic dělá na menší kamínky také berušky. Nedávno zase udělal ukrajinskou vlajku. Také fotí.