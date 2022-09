Před dvěma a půl lety mlýn obydleli manželé Křížkovi. „Náhodou jsme toto místo objevili a úplně nám učarovalo. Tehdy jsme se ženou věděli, že nechceme žít ve městě, a hledali, co by nás mohlo oslovit,“ popisuje Radovan Křížek. A protože se zajímal zejména o domy s historií, třeba menší zámečky nebo vesnická stavení, inzerát na prodej mlýna v Bohumilči mu padl do oka.