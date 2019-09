Po úspěšném srpnovém prologu v saském Oybině v úterý 17. září slavnostně začne hlavní program 18. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Potrvá až do podzimu a nabídne dvacet akcí na patnácti místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Na co se těšit během tohoto hudebního svátku, přiblížil zakladatel a ředitel festivalu Martin Prokeš.

Novým uměleckým garantem je houslista Josef Špaček. Osobnost vynikajícího sólisty a koncertního mistra České filharmonie, která není festivalovému publiku z předchozích vystoupení neznámá. Co vás přimělo k výběru právě této osobnosti?

Již předchozí spolupráce s hornistou a dirigentem Radkem Baborákem ukázala, proč je dobré mít uměleckého garanta. Cílem je oslovit takovou osobnost z uměleckého světa, která významně působí nejen v českém prostředí, ale má významné renomé i na světových pódiích. Proto byl výběr Josefa Špačka naprosto jasnou volbou.

V čem vidíte jeho největší přínos pro festival?

Josef Špaček má podle mého mínění vše, čím by chtěl být a čím by chtěl disponovat každý houslista. Jeho píle, umělecké zázemí rodiny, pokora a úcta k umění, jeho technická vybavenost a osobnostní šarm ho řadí mezi nejvýznamnější houslisty své generace vůbec. Jeho vysoká muzikalita je strhující. Během svých studií pracoval pod vedením renomovaných pedagogů, za všechny vzpomenu legendu Itzhaka Perlmana z newyorské Juilliard School. Z těch největších úspěchů jsem vybral dvě prestižní soutěže. V květnu roku 2012 se stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu; v roce 2009 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla (Nový Zéland).

Čemu se věnuje v současné době?

Kombinuje úspěšnou sólovou dráhu s kariérou koncertního mistra České filharmonie. To vše ho předurčuje k tomu, aby byl významně vnímám i světovou kulturou, a proto je pro náš festival tolik cenné, že se Josef stává naším uměleckým garantem, a to hned na následující dva roky.

V letošním roce se dramaturgie logicky dotýká 30. výročí sametové revoluce. Jakým způsobem toto téma rezonuje v programu?

Toto téma mě, troufám si říct, provází již od prvního ročníku festivalu. Každým rokem si velmi intenzivně uvědomuji, jak je důležité, že můžeme žít ve svobodě a demokracii. Pro mnohé z nás se to stalo již samozřejmostí. Ano, je to již celkem dlouhá doba, 30 let, zdá se již samozřejmé, že máme to, co máme, ale zdání klame. Spoustu věcí bychom prostě za starého režimu nemohli. Jedna z věcí, která by zcela jistě nevznikla, by byl náš festival. Proto s láskou a úctou vzpomínám na pana prezidenta Václava Havla, který se významně zasadil o naši svobodu a demokracii.

Poznají to i posluchači?

Pozorný posluchač může nalézt mezi řádky tu díla opřená o hlubokou víru skladatelů, naději, která vychází ze samotných námětů, svobodu, která z nich pramení, či revoluční náboj skladeb samotných či skladeb revolučně zahraných.

Jaké projekty jsou v letošním programu nejzásadnější?

Zásadní jsou projekty, které vznikly díky působení Josefa Špačka.

Můžete být konkrétní?

Ať již sólový projekt koncertních mistrů České a Berlínské filharmonie Josefa Špačka a Noaha Bendixe Balgleye, či koncert hudební rodiny Špačků, který jsme nazvali podle stejnojmenné knihy spisovatelky Evy Špačkové „Špačci ve fraku“, chybět nebude ani zapojení Josefa do spolupráce se ZUŠ v České Lípě, kdy se bude věnovat dětem v mistrovských kurzech a následně s nimi vystoupí v Projektu „Má to smysl“ na jednom pódiu. Vrcholem Josefova zapojení bude poté koncert v německém Großschönau, kde vystoupí Lípa Musica sextet, který je složen z předních evropských hráčů, kteří přijali Špačkovo pozvání ke spolupráci. Hvězdou letošního ročníku bude zcela jistě britská vokální skupina The King‘s Singers, která je držitelkou dvou cen Grammy. Nicméně je velmi těžké vybírat z klenotů letošního ročníku, proto doporučuji návštěvu webových stránek festivalu.

Na co se mohou návštěvníci těšit přímo v České Lípě?

Českolipskou festivalovou kapitolu zahájí zmíněný „souboj“ koncertních mistrů Berlínské a České filharmonie 23. září v bazilice Všech svatých. Pokračovat budeme s „panem orchestrem“, jak je nazýván fenomenální ukrajinský hráč na baján, tedy knoflíkový akordeon, jenž okouzluje svět svou barvitou a plnou hrou imitující zvuk celého orchestru. Tento koncert se uskuteční na svátek sv. Václava. O den později se vrátíme do baziliky s projektem, který jsem připravil s kolegou Markem Šulcem, s nímž vystupuji v duu Kchun. Jde o inspiraci Dantovou Božskou komedií ve zpěvech a videoartu z dílny Atily Vöröse, kterou doprovodí mluveným slovem populární herec spjatý se scénou pražského Národního divadla, Igor Orozovič.

Budete letos připomínat nějakou osobnost?

Ano, do České Lípy jsme zasadili projekt připomínající Leoše Janáčka a jeho zásadní dílo, kterým je Zápisník zmizelého, ten zazní v podání předních českých pěvců. a klavíristy Martina Kasíka 9. října v Biberově kapli. Nu a pak nás čeká exkurze do světa mimického divadla s vynikajícím Radimem Vizvárym…

Pokud byste měl vybrat jeden tip za všechny, jaký by to byl?

Ano, to je pro mě velmi neoblíbená otázka, protože program vnímám jako celek. Musí-li to však být, pak bych si dovolil upozornit na jakéhosi „černého koně“ našeho festivalového dostihu, a tím je závěrečný koncert v Novém Boru, na němž se představí skutečně fenomenální kvarteto Janoska Ensemble. Je to čtveřice velmi nadaných slovenských muzikantů, kteří jsou nositeli silné hudební rodinné tradice a současně jsou to skutečně špičkoví umělci, kteří dosáhli vynikajícího vzdělání a hráli v předních světových orchestrech, jako je Vídeňská filharmonie.

Čím jsou tak výjimeční?

Nyní vystupují společně a prezentují zcela inovativní přístup ke klasické hudbě, kterou propojují velmi citlivě a inteligentně i s jinými žánry. Jejich strhující vystoupení jsou celosvětově velmi populární, hned jejich první nahrávka získala zlatou desku a ne nadarmo se jim přezdívá „Beatles klasické hudby“. Věřím, že to bude opravdu jeden z hudebních svátků a vřele návštěvu koncertu všem čtenářům doporučuji.

Jaké novinky letošní ročník pro návštěvníky přináší?

Mezi novinky letošního ročníku patří představení festivalu pro veřejnost, které se uskutečnilo v kostele mistra Jana Husa v České Lípě 30. dubna. Nově jsme zavedli autobusovou dopravu na všechna místa konání mimo centrum festivalu. Novinkou pro Českolipany je i českolipské abonmá pro šest projektů v České Lípě, které mohou na abonentní vstupenku navštívit všechny, a to s výraznější slevou. Po vzoru jiných renomovaných festivalů pak zavádíme nově rozhovory s umělci, které povede náš kolega Marek Šulc a velmi se na ně těšíme.

Festival zahájíte 17. září, za vámi je již dvojnásobně vyprodaný prolog na Oybině. Jak si stojí ostatní koncerty v předprodeji a jak je možné získat vstupenky?

Na řadu projektu v tuto chvíli zbývají už jen poslední vstupenky, řada je jich beznadějně vyprodaných. Aktuální informace jsou k nalezení na našich webových stránkách, kde se zájemci dozvědí i o všech prodejních místech, a kde si vstupenky mohou zarezervovat i koupit. V České Lípě je možné osobně vstupenky koupit ve festivalové pokladně v Žižkově ulici, na koncertních místech a v síti Colosseum Ticket.

Autoři: Petr Pokorný, Lucie Johanovská