Běžci si mohli vybrat ze dvou tratí různé délky, a to v délce 12 či 23 kilometrů. Nechyběl ani dm rodinný běh, který malým i velkým závodníkům nabídl 2,5 kilometrů dlouhou trasu. Na všechny závodníky v cíli čekala odměna v podobě medaile a také finisherské tričko.

„Bylo krásné sledovat v cíli radost běžců po zdolání lomu. Liberec nabízí plno úžasných běžeckých pasáží, rádi se sem vracíme,“ řekl prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. První místo bral na kratší trati Jáchym Kovář v čase 0:40:52, nejrychlejší žena byla Jana Pekařová s časem 0:47:55. Posledním letošním závodem ze série RunCzech bude Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který se uskuteční 23. října. O startu na něm uvažuje také Vít Pavlišta, vítěz sobotního závodu. „Ještě to však není jisté. Osobně ale běhám na hodně akcí od RunCzech. Je to obrovský a nejlepší podnik, který za ty roky dokáže uspořádat závody parádním způsobem. Není co vytknout,“ dodal.