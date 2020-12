Sirný pach pekelníka, laskavost a dobrotu anděla a spravedlnost Mikuláše si letos děti pořádně neužijí. Zatímco někde se k pytli na zlobivce, berli a křídlům přidají roušky, jinde se tato trojice zjeví pod okny bytů. O program má na 5. prosince postaráno i Hedvika Mikešová z Jablonce nad Nisou.

Hedvika Mikešová z Jablonce nad Nisou už má pět let na 5. prosince stejný program. Navštěvuje děti svých známých v kostýmu anděla. | Foto: Archiv Hedviky Mikešové

Na spanilou jízdu vyrazí s kamarády a rodinou už pošesté. Tentokrát museli své plány přizpůsobit aktuálním opatřením spjatým s epidemií koronaviru. Jelikož roušky by rozmazaly líčení, rozhodli se letos zaměřit pouze na blízkou rodinu a známé, přičemž se setkání s nadpozemskou trojicí bude odehrávat venku. „Neplánujeme chodit po bytech, jak tomu bylo v minulých letech, protože by bylo velmi nezodpovědné navštívit tolik domácností. Nechceme ohrozit naše zdraví ani zdraví dětí a jejich rodičů,“ zdůraznila Mikešová, která se pravidelně převtěluje do andělské bytosti.