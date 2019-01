Liberec - Cvičit bychom měli celý život. Důvod? Jsme zdravější a spokojenější.

Michaela Kropáčková pracuje v třísměnném provozu na novorozeneckém oddělení liberecké nemocnice. | Foto: Deník

Další z pětice odvážných žen, které se rozhodly během čtrnácti týdnů změnit své návyky, stravování a hlavně postavu, je třiatřicetiletá Michaela Kopáčková. Potkávat ji můžete v třísměnném provozu na novorozeneckém oddělení liberecké nemocnice. Pohyb určitě není to, co by v práci postrádala. A přesto… Kde se vzalo, tu se vzalo, na váze přibylo sedm kilo!

„Byla jsem zvyklá cvičit celý život, také jsem to vystudovala na Karlově univerzitě v Praze. S váhou jsem nikdy neměla problém. Až teď, když jsem změnila práci," začala s vyprávěním už zase útlá Míša. Začala „zajídat" stres, svou daň si vybral i směnný provoz a s ním i špatné stravovací návyky. „Třeba jsem přišla po noční, nasnídala se a šla do postele. Jenže já neměla snídat, přestože bylo ráno! Šla jsem spát, měla jsem tedy večeřet," uvedla pro příklad. Před spaním bychom neměli podle trenérky studia Countours jíst uhlohydráty, ovoce, sladké ani v menším množství. Skladba jídla musí být jiná.

„To pro mě bylo úplně nejhorší. Nejsem zvyklá dát si ráno maso, šunku, spíš jsem byla na sladké, ale naučila jsem se. A nejen sebe. Malému jsou čtyři, jen ať se učí jíst odmala správně," vysvětlila. Z domácího jídelníčku zmizelo třeba pečivo. „K obědu si chystám maso, zeleninu, rýži, no a z toho se pak dá udělat i rizoto k večeři. Je to lepší než mazané housky." Pochvaluje si, že to vítá i manžel, mimochodem reprezentant Dukly.

Ke zdravému jídelníčku přibyl i zdravý pohyb. „Když jsem jako vystudovaná trenérka přišla sem do fitka poprvé, říkala jsem si: No tady se ani nezpotím," ukazuje směrem ke strojům, na kterých se v patnáctiminutovém kolečku střídají posilovací cviky s aerobním cvičením. „Ale zpotila, a pořádně," směje se. Podle ní jsou cviky skvěle sestavené, střídají se v rychlém tempu, a přesto naprosto vyhovují jak mladým dívkám, tak i ženám v letech. „Vidíte, chodí sem i dámy v důchodu, a nemají problém. Práce, děti, rodina, to všechno je semele, ale pak si vzpomenou, že v mládí cvičily a vrací se sem," říká Míša. Její slova potvrzuje i trenérka Martina Daher, podle které jsou mezi „jejími děvčaty" i takové, které už dávno oslavily sedmdesátku.

„Skvělé je, že tady necvičíme tak, aby nám narostly mohutné svaly, ale celkově formujeme a zpevňujeme postavu. To je to, co většina žen chce. Když posílíte ochablé svaly a zkrácené protáhnete, předejdete tím mnoha zdravotním potížím, například bolestem zad," pochvaluje si.

Od ledna se její váha pohnula o čtyři a půl kila dolů. Teď má při 170 centimetrech 67,2 kilo. Ještě větší radost má ale ze sedmi centimetrů, které roztály v pase jako jarní sníh. A že svetřík, který s manželem společně vybírali k Valentýnu, má naprosto nečekaně velikost snů tedy XS.

