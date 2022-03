„Lokalita byla v minulosti odvodněna za účelem obhospodařování, proto muselo být součástí hloubení tůní i přerušení odvodňovacích melioračních trubek. Někde nebylo snadné trubky objevit, nakonec se to ale snad podařilo. Odměnou je, když vidíte, jak se nové tůně začínají plnit vodou, která by jinak z lokality odtekla. To je pak opravdová radost.“ řekla Dagmar Najmanová z IPUR, která dohlížela na kvalitu realizačních prací přímo na místě.

V České Vsi je zatím dokončena první část projektu, která spočívá právě v přerušení meliorací, vyhloubení tůní a v terénních úpravách. Ekologové přehradili také otevřený meliorační kanál, čímž vzniklo několik dalších menších průtočných tůní. Právě nové vodní plochy by se měly stát místem pro život a rozmnožování vzácných živočichů i rostlin a podpořit tak místní biodiverzitu.

„Takto rozsáhlý projekt zabere několik let. Jsem rád, že ve Čmeláku a IPUR je tým lidí, který umí takto rozsáhlé projekty připravit a zvládnout. Nyní nás čekají ještě výsadby vodních a mokřadních rostlin, osetí louky, úpravy břehů a příprava návštěvnické infrastruktury. Když půjde všechno podle plánu, lokalita by se pro veřejnost mohla otevřít příští jaro,“ dodal předseda Čmeláku Jan Korytář.

Projekt Mokřady Česká Ves postupně podpořily Norské fondy, Liberecký kraj i Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Náklady na projekt doposud dosáhly téměř 6 milionů korun. Stavební zakázku provedla firma Martin Čermák z nedaleké Postřelné.