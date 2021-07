Původně měli zamířeno na legendární izraelský stroj Merkava 2, ale i tak jsou nadšeni. Leopard je ve skoro dokonalém stavu. „Když se rozhlédnu, vidím vše na svém místě, chybí snad jen lafeta na kulomet. Kromě zavařené hlavně funguje vše dokonala,“ popsal po první zkušební jízdě Jaroslav Janoušek.

Podle jeho slov se jedná o nejlépe vybavený tank daného typu v České republice. „Byl to nejlepší poválečný tank vyráběný v Německu. Koupili jsme ho v tandemu s dalším tankem, který poputuje dál,“ přiblížil Janoušek.

Tank sloužil v italské armádě, čemuž nasvědčují i nápisy v jihoevropském jazyce. „Tank zjevně nebojoval, ale dost možná, že se účastnil mírové mise v bývalé Jugoslávii. Ale to se dozvíme až po důsledném průzkumu,“ poznamenal muž, který ve smržovském muzeu už sesbíral na dvacet tanků a další vojenskou techniku.

Leoparda chtějí v areálu muzea představit veřejnosti na akci zvané Tankové dny. Ryk silných motorů, vůně spálených pohonných hmot, obrněné kolosy v pohybu. To vše čeká zájemce o víkendu 24. a 25. července.

Po oba dva dny se areál někdejšího statku otevře v 9 hodin. Návštěvníky čeká nejen otevřené muzeum, ale setkání s několika válečnými veterány, jízdy v tancích nebo ukázky dynamických jízdních vlastností například britského tanku Centurion.

O muzeu

Muzeum obrněné techniky Smržovka je největší soukromé tankové muzeum ve střední Evropě. První exponáty, kterými se dnes muzeum pyšní, byly získány v roce 1999. „Na počátku nového tisíciletí jsme zakoupili vhodné prostory v podobě bývalých hal JZD a rozšiřování sbírky nic nebránilo,“ vzpomněl Jaroslav Janoušek.

V současné době se v expozici nachází cca 40 exponátů z druhé světové války i poválečného období. Sbírka obsahuje především tanky, ale najdeme zde také polopásová a kolová vozidla, dělostřeleckou expozici a další militárie. Součástí areálu je 1,5 hektarů plochy, na které se odehrávají ukázky jízd a rekonstrukce bojových operací. Muzeum nemá žádné stálé zaměstnance, o celkový chod se stará několik opravdových nadšenců a je financováno čistě ze soukromých zdrojů.

Od roku 2004 jsou provozovány tématicky zaměřené akce pro veřejnost, při kterých se návštěvníkům nabízí i možnost svezení v některých exponátech. Od roku 2011 se pořádají pravidelná setkání s válečnými veterány. V roce 2019 proběhla charitativní akce s názvem ,Tanky jezdí pro hospic', ze které byla část výtěžku darována na provoz Hospice sv. Zdislavy.

Součástí muzea jsou i dvě pracovní plochy pro opravu a restaurování exponátů. Posledním kompletně zrestaurovaným exponátem je americký lehký tank Stuart M3A1 z roku 1942. V současné době probíhá rozsáhlá údržba samohybného děla SD-100, poté bude následovat renovace tanku T-34/85. Momentálně se také připravuje tématická výstava o historii vzniku prvních tanků a jejich postupnému vývoji až do současnosti.

Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Muzeum má také svou Turistickou vizitku a Turistickou známku.

Leopard (či Leopard 1) je západoněmecký hlavní bojový tank, který vstoupil do služby v roce 1965. Navrhli a vyráběli ho v mnichovské zbrojovce Krauss-Maffei a jako hlavní bojový tank sloužil v mnoha armádách po celém světě, například v australské, belgické, dánské, německé, řecké, italské, nizozemské, norské a turecké. Byl to první tank vyrobený v Německu po druhé světové válce. Celkem vzniklo 6485 exemplářů v různých variantách, z čehož bylo 4744 bojových tanků a 1741 užitkových a protiletadlových modifikací. Do tohoto počtu není zahrnuto 80 prototypů a předvýrobních verzí.

Jde o poměrně konvenční tank, vyzbrojený v Německu vyráběnou verzí anglického kanónu L7 ráže 105 mm. Je také známý slušnou rychlostí při jízdě na polních cestách. Osvědčil se jako odolný a spolehlivý stroj, ačkoli nikdy nezasáhl do skutečných bojů.

