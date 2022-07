Vývoj hlasového programu zabral rok a po testování prototypu byl MyVoice představen veřejnosti v květnu roku 2005. Dva roky poté vznikl doprovodný program nazvaný MyDictate, který umožnil hlasové vytváření a editování textů. „Byl vymyšlený tak, aby opět co nejlépe vyhovoval cílové skupině klientů. Dita se s ním naučila psát tak rychle, že by směle překonala většinu lidí píšících rukama pomocí klávesnice,“ sdělil Jan Nouza z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (FM TUL).

Před dvěma lety prošel MyVoice výraznou aktualizací, kdy ho kompletně předělali s využitím nejnovějších technologií. Bylo to potřeba vzhledem k novým verzím systémů Windows, které vždy uživatelům a pak vývojářům přinášely řadu problémů s nekompatibilitou. „Úkolu se skvěle zhostil kolega Josef Chaloupka, který se snažil zahrnout do nové verze i další nové náměty od Dity a dalších uživatelů. Takže program je nedávno aktualizovaný,“ dodal Nouza.

Kde pozorovat hvězdy? Jizerky a Lužické hory mají také své kouzlo, říká astronom

Horochovská s pomocí programu vystudovala střední podnikatelskou školu v Náchodě, založila si vlastní blog a osamostatnila se od rodičů. Přestěhovala se do Prahy a našla si práci. Doma jí MyVoice umožňuje ovládat například světla, dveře, rolety, televizi, okna, zásuvky a podobně. Navzdory handicapu a zdravotním problémům se nevzdala a spolu s Lukášem Srbou založila spolek Silou hlasu. Ten pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu naučit se ovládat počítač pomocí hlasu. Sama Dita se stala propagátorem a lektorem těchto nových hlasových technologií. A právě za to získala Cenu Olgy Havlové.

„Až teď mi konečně došlo, co toto ocenění opravdu znamená. Nesmírně si toho vážím, a i když to nedělám pro získávání cen, je to krásný pocit. Je krásné vědět, že to, co děláme, má smysl i pro někoho jiného a že to asi neděláme úplně špatně,“ svěřila se Dita s tím, že si je vědoma podpory své rodiny a přátel.

Budeme v budoucnu psát?

Zájem o hlasové programy stále roste, umožňuje jejich uživatelům alespoň částečný návrat do běžného života. Jedná se sice stále jen o desítky klientů za rok, ale na spolek se obracejí už i zájemci, které aktivně nevyhledávají a neškolí. „Klienti jsou spokojenější a mnozí tak našli i smysl života. Úžasné je i to, že se zlepší životy i lidem, kteří se o naše klienty starají. Když totiž klient pracuje na počítači hlasem, nepotřebuje pomoc nikoho jiného. Pečujícím to tedy dává jistou dávku svobody,“ zdůraznila Horochovská.

KVÍZ: Znáte hrady a zámky v Libereckém kraji? Jsou krásné i tajemné

Není to jediný úspěch, který má univerzita v této oblasti za sebou. Laboratoř počítačového zpracování řeči SpeechLab patří k předním pracovištím zabývajícím se zpracováním lidského hlasu. Princip automatického přepisu řeči uplatnili liberečtí vědci i u programů přepisujících v reálném čase televizní nebo rozhlasové vysílání. Nezůstali jen u češtiny či slovanských jazyků. „Program umí přepisovat v reálném čase už dvacet jazyků, jsou mezi nimi germánské i románské, zatím posledním přidaným je norština. Obě její spisovné formy a všechny její dialekty. Správnost přepisu přesahuje neuvěřitelných 88 %. Na zpracování dalších jazyků se už v týmu pracuje,“ přiblížil novinku mluvčí TUL Radek Pirkl.

Podle něj ale není prvotním cílem univerzity lákat uchazeče na kvalitní vědu. Je to ale příjemný vedlejší efekt toho, čím se v laboratořích a dílnách zabývají. „Profesoři u nás zapojují studenty i do takto zajímavých projektů. Studenti se tím posouvají dál, a to směrem k tomu, co potřebuje praxe a komerční sféra, a náš výzkum se tím zase občerstvuje o nové a mladé impulsy,“ dodal.