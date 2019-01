České Švýcarsko – Přechod ze sádek do řeky je stresující, v inkubátorech si ryby zvyknou na nový domov.

Vypouštění lososů do Kamenice. Jaro 2013. | Foto: Deník/ Karel Pech

Poprvé v historii zkouší ochranáři odchovat novou generaci lososů přímo v řece Kamenici. Pomoci jim s tím mají speciálně vyvinuté inkubátory. V minulosti byli do řeky vysazováni lososi, kteří vyrostli na sádkách.

Správa Národního parku České Švýcarsko tak zkouší další možnost, jak pomoci v minulosti vyhubeným rybám v jejich návratu do řeky.

„Inkubace lososích jiker přímo ve vodním toku je zatím ve fázi pokusu. Pokud by se metoda v praxi osvědčila, mohla by se stát zajímavou alternativou k dosavadním přístupům. Přechod z líhně do přirozeného prostředí je pro ryby v mnoha ohledech stresující. Tento stres by v případě úspěchu mohl odpadnout," říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko.

Doposud vypouští ochranáři do Kamenice lososí plůdky na jaře a odrostlejší ryby na podzim ze sádek. S inkubačními schránkami příliš zkušeností v České republice není, proto se správa obrátila na odborníky ze zahraničí Georga Holzera a Manuela Hinterhofera. Ti mají s inkubací lososovitých ryb patnáctileté zkušenosti.

„Rakouští odborníci do toku Kamenice umístili v pondělí 3. února pět inkubačních schránek vyvinutých speciálně pro lososovité ryby. Každá schránka obsahuje 2 000 lososích jiker ve vývojovém stádiu očních bodů," vysvětluje mluvčí parku Tomáš Salov.

V uzavřené konstrukci inkubačních schránek budou malí lososi přibližně dva měsíce až do vylíhnutí, poté budou vypuštěni rovnou do řeky, ve které vyrostli z jikry do plůdku.

„Tato konstrukce jikry nejen chrání před predátory, ale umožňuje zároveň vyhodnocení úspěšnosti líhnutí. V případě uspokojivých výsledků by tento přístup mohl být převeden do běžné praxe," dodává Salov.

Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998, kdy Český rybářský svaz poprvé vypustil do říčky Kamenice malé lososy. První dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby byl návratový program úspěšný, musí pokračovat do doby, než lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka.

Proto Správa národního parku spustila v roce 2008 společně s dalšími partnery projekt Návrat lososů, který je zaměřený na šíření povědomí o problematice navracení vyhubených druhů do naší přírody a aktivní zapojování veřejnosti do těchto návratů.

Že jsou snahy o návrat lososů do českých řek úspěšné dokazují pozorování dospělých ryb, které se vrátily z moří do své domovské řeky se vytřít.

První dospělí lososi byli v Kamenici spatřeni již v posledním říjnovém týdnu, kdy se podařilo natočit také krátkou videosekvenci v Edmundově soutěsce u Hřenska. Pozorováni byli také u Bad Schandau.

Zatím posledním dokladem je nález mrtvého lososa, kterého pravděpodobně ulovila vydra.

Samce rekordní velikosti 112 cm, který dosáhl hmotnosti více než 8 kg, našli pracovníci strážní a informační služby nedaleko jezu Edmundovy soutěsky v sobotu 9. listopadu.