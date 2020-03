Už minulý týden neodjel autobus jablonecké cestovní kanceláře Trip do italského Trentina. Lyžařského střediska, které je mimo Lombardii a Benátsko, tedy oblasti, kde je nejvíce nemocných v důsledku koronaviru.

„Lidé teď nemají chuť cestovat do Itálie, ačkoliv lyžařská střediska leží mimo ohrožené oblasti,“ potvrdila majitelka cestovní kanceláře Irena Špringlová. Do sousedního Rakouska přitom zatím míří stále plné autobusy.

Důvodem podle ní není ani tak obava ze samotné nákazy jako spíš komplikací, které lidem po návratu z Itálie, tedy země, kde je zatím po jihovýchodní Asii nejvíce nemocných, hrozí. „Bojí se spíš úředních restrikcí, možné karantény, toho, že se po návratu z dovolené nebudou moci kvůli úředním opatřením vrátit do práce,“ popsala majitelka cestovky.

LIDÉ SE BOJÍ, ŽE BY MUSELI DO KARANTÉNY

Stejnou zkušenost má i Lenka Veselovská z cestovní kanceláře Campana, s níž spolupracuje liberecká agentura Tulačka. „Klienti více vyčkávají s nákupem. Zřetelně více než nemoci se obávají vynucené karantény mimo vlastní domov,“ potvrdila. Podle ní může tento stav trvat, dokud se nezačnou zvyšovat čísla uzdravených osob kromě Číny také v Evropě, kterou hlavní vlna nákazy zasáhla později

Obavy z cestování jsou podle hygieniků ovšem zatím na místě. Krajská hygiena v úterý dokonce vydala důrazné upozornění, aby lidé do zasažených oblastí nejezdili. A to i přesto, že už mají na blížící se jarní prázdniny do některého lyžařského střediska v Itálii, Francii či Německu koupený zájezd. „Nejezděte do zasažených oblastí, ale ani tam, kde je lokální výskyt. Lidé by měli zvážit cestování i do dalších oblastí, ať už jihovýchodní Asie, tak i jiných částí světa,“ varoval krajský hygienik Vladimír Valenta.

S doporučením se obrátil jak na veřejnost, tak i na firmy nebo školy, aby rovněž zvážily služební cesty či lyžařské pobyty v zahraničí. „Nejsme ve stavu epidemie ani pandemie, ale každý by měl dělat co nejvíc pro to, aby se tak nestalo,“ uvedl po zasedání krajské epidemiologické komise hejtman Martin Půta s tím, že odpovědnost za vlastní zdraví nese každý sám za sebe. „A je také na každém, aby si uvědomil, že ho po návratu do práce mohou poslat domů za 60 procent,“ postrašil.

V některých firmách se tak už děje. „Minulý týden jsem se vrátil z lyžování v Itálii a v práci mi nařídili home office. Báli se,“ potvrdil zaměstnanec jedné menší liberecké firmy. Opatření přijala už například i liberecká pobočka japonské firmy Denso, která své zaměstnance přestala posílat na služební cesty do zahraničí.

Jednou z prvních institucí v kraji byla také Technická univerzita v Liberci, která omezila zahraniční stáže pro své studenty i pedagogy. Pro studenty z Číny zařídila konzultace na dálku. Oslovené střední školy vyzvaly své studenty, aby po návratu z prázdnin oznámili, pokud přes doporučení navštíví některé ze zemí, kde se ohnisko nákazy potvrdilo.

Aktuálně je v Libereckém kraji na pozorování devět lidí. „Jsou zdraví, ale musí dodržet 14denní karanténu a hlásit, pokud by u nich došlo ke zhoršení zdravotního stavu. U třech čekáme na výsledky krevních testů,“ upřesnila krajská epidemioložka Jana Prattingerová.

POČET NOVÝCH PŘÍPADŮ V ČÍNĚ KLESÁ

Podle informací Světové zdravotnické organizace je aktuálně ve světě 90 tisíc případů. „Zatímco zpočátku bylo více případů v Číně, nyní je větší výskyt nových případů mimo Čínu,“ přiblížila epidemioložka.

Nemoc způsobená novým typem koronaviru podle ní nemá v 80 procentech závažný průběh. „Závažný je u 20 procent nemocných a velmi závažný pak u pěti procent,“ doplnila. Stejně jako u chřipky jsou zpravidla nejvíce ohroženi lidé ve vyšším věku či chronicky nemocní. I to jsou důvody, proč někteří plánované cesty odřeknou. „Nejde ani tak o nás. Máme ale doma velmi staré a nemocné rodiče a těhotnou dceru. Zatím se stále ještě neví, jak se nový typ viru chová a zda bychom ho případně nemohli přenést na ně. Nebo se může stát, že se nějaká oblast uzavře do karantény a o rodiče se nebude mít kdo postarat,“ vysvětlil své obavy Jiří Horejsek z Jablonce nad Nisou.

Obavy z koronaviru se ale nepromítly jen do cest do zahraničí. Mírný dopad mají i na cestovní ruch v regionu, na který sází i nový projekt Libereckého kraje – Křišťálové údolí neboli Crystal Valley. Ten měl do regionu přilákat na sklo a jeho tradiční výrobu turisty z Evropy, ale i vzdálenějších destinací. Zejména z Číny a Korey. „Uvažovali jsme o tripech pro čínské a korejské novináře a blogery, současná situace ale tyto záměry poněkud zbrzdila,“ potvrdil ředitel projektu David Pastva.