Novým přístrojem, který do Liberce míří, je takzvané PET/CT, které umožní ještě lépe a přesněji vyšetřovat. „Je to pozitronová emisní tomografie, což je to přístroj, který dosud v liberecké nemocnici nebyl. Je určený na detekci některých druhů rakoviny nebo například na záněty, po kterých v těle pacienta pátráme a nemáme jiné možnosti, abychom je zjistili,“ popsal nový lékařský ředitel nemocnice Tomáš Roubíček.