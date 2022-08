Netopýrologové, odborně zvaní chiropterologové, pozvali v noci na sobotu 27. srpna lidi do Panského lomu. Před vchodem u Hanychovské jeskyně, kde žije spoustu netopýrů, se potýkali se silným deštěm a bouřkou. Za dosavadních 25 ročníků tak špatné počasí na akci nezažili, přesto ji dotáhli do konce. Přišlo se sem ale podívat daleko méně lidí, než by dorazilo jinak.

Atmosféra to byla na netopýří noc jako dělaná. Z hlubokých lesů se k šumění deště a dunění hromů občas přidalo i prásknutí, jak se vyvrátil podmáčený strom. Jedněmi z odvážlivců, kteří se s baterkou a v pláštěnce vydali pod Ještěd za netopýry, byli Jan Polák s dcerkou Janou. Byli tu poprvé, doprovázel je příbuzný Antonín Molčan, který akci navštívil už dříve. „Počkali jsme, až přestane bouřka,“ usmáli se. „Byli jsme zvědaví, chtěli jsme se podívat na nějaké netopýry,“ dodali ve skupince. Potom sledovali, jak chiropterologové u stolu nedaleko jeskyně měří, jací pašíci jsou místní netopýři. Ti nezaháleli a lovili i za deštivé noci. Doháněli asi podvýživu z období sucha, kdy byl zalezlý hmyz. „Jinak by byli sami někde zalezlí, vypasení a spokojení,“ usmála se netopýroložka Eva Jóžová.

Jeskyně pod Ještědem je zimovištěm netopýrů, v pátek jich tu byly tisíce. Létají sem ale i za pářením, to se jich tu vystřídají i desítky tisíc. Noc, která je jim zasvěcená, se koná zhruba v šedesáti zemích světa. Česká republika je mezi nimi už od druhého ročníku. V Liberci ji na té samé lokalitě nadšenci udržují při životě už 25 let. Eva Jóžová se stará i o hendikepované netopýry. „To jsou tak fantastické bytosti!“ vyznala se. Uvedla například, že tři roky chovala netopýřici a postřehla, že má devět různých hlasových projevů, charakteristických pro určité situace. Jedné z nich říkala odbornice „requiem“. Znělo to prý, jako když kapou kapky na vodní hladinu. „Byl to nesmírně uklidňující zvuk, jako pohřební píseň, vždy těsně před tím, než umřel nějaký netopýr,“ vylíčila Jóžová.

Netopýr nemá v Česku nejlepší pověst. Staří Slované ho přiřkli zlým bohům, křesťané vybrali pro zpodobnění ďábla. „Není to všude stejné, třeba v Číně je symbolem štěstí,“ poučil Daniel Horáček. Ale i pověst čínských netopýrů tam nejspíš nemá po pandemii koronaviru nejlepší reputaci. Lidé v Česku se však nemusí bát, pokud kolem nich občas jen tak přelétne netopýr. Horáček je bere pravidelně do ruky, občas ho kousnou, velcí i do krve. „A neměl jsem nikdy problém,“ ujistil chiropterolog. Podle něj by zkoumání netopýrů mohlo lidem do budoucna pomoct v léčbě proti virózám, netopýři mají úžasnou imunitu. Viry, které by nás zabily hned, oni vůbec neřeší. Mají také fascinující schopnost regenerace.

Lesnaté kopce Lužických a Jizerských hor jsou pro tyto potvůrky atraktivní. „Na Liberecku je více těch chladnomilných,“ uvedl Miroslav Jóža. Podle odborníků netopýři lidem prospívají zejména tím, že redukují obrovské množství hmyzu, který považujeme za obtížný.

Chiropterologové mají kromě nadšení na zkoumání netopýrů také chytré mašinky. Horáček zájemcům ukázal jeden z nejkvalitnějších detektorů na zkoumání hlasů netopýrů ze Švédska. „Zaznamenává to vysokofrekvenční zvuk, který se převádí do slyšitelného spektra,“ popsal netopýrolog.