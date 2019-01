Liberec - Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji klesl v dubnu o 0,4 procentního bodu na 8,4 procenta. V evidenci úřadů práce v kraji bylo na konci měsíce 25.603 uchazečů, v březnu jich evidovaly o 1089 víc.

Úřad práce v Liberci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šimr

Počet dosažitelných uchazečů o práci od 15 do 64 let, z něhož se podíl nezaměstnaných počítá, se v dubnu snížil o 1076 lidí a úřady jich na konci sledovaného měsíce evidovaly 24.813. Vyplývá to z informací Úřadu práce ČR. Před rokem hledalo v kraji práci 25.600 lidí a nezaměstnanost byla na 8,3 procenta.

Celkový pokles nezaměstnanosti v Česku byl v dubnu stejný jako v Libereckém kraji, nezaměstnanost v zemi je ale nižší. Podle úřadu práce pokles nezaměstnanosti významně ovlivňují sezonní práce, které už jsou v plném proudu, postupné oživování české ekonomiky a také živnostníci, kteří po zimní přestávce obnovují svou činnost. Díky tomu se podíl nezaměstnaných v zemi snížil 0,4 procentního bodu na 7,9 procenta. Bez práce bylo na konci dubna v Česku 574.908 lidí.

Navzdory oživení ve stavebnictví, zemědělství či cestovním ruchu volných pracovních míst v Libereckém kraji v dubnu ubylo. Úřady práce nabízely nezaměstnaným 2490 volných míst, v březnu jich měly o 43 víc. Na jedno volné místo připadalo v kraji 10,3 uchazeče. Nejlépe je na tom Liberecko, kde je více než polovina všech volných míst v kraji. Na jedno volné místo tam připadá 7,8 uchazeče. Naopak nejhorší je nabídka práce na Českolipsku, kde mají úřady jedno volné místo pro 15,6 nezaměstnaných.

Nezaměstnanost v dubnu klesla ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji - o 0,7 procentního bodu, se snížil podíl nezaměstnaných na Českolipsku. Přesto je na tom stále region s podílem nezaměstnaných 8,9 procenta v rámci kraje nejhůře. Na konci měsíce tam práci hledalo 6492 lidí, v březnu jich ale bylo ještě o 456 víc.

Na opačné straně pomyslného žebříčku je Jablonecko s nezaměstnaností 7,3 procenta, ve srovnání s březnem je o 0,3 bodu nižší. Bez práce bylo v regionu 4719 lidí, o 175 méně než před měsícem. Stejně klesla v dubnu nezaměstnanost i na Semilsku, je ale vyšší - 8,3 procenta. Práci hledalo na konci měsíce v regionu 4134 lidí, v březnu jich bylo o 191 víc.

Nejvíc uchazečů o práci bylo na konci dubna na Liberecku, úřady jich evidovaly 10.258, což bylo o 263 méně než před měsícem. Nezaměstnanost klesla v regionu jen o 0,2 bodu na 8,7 procenta. A po Českolipsku je tak druhá nejvyšší v kraji.