Mladí vývojáři Štěpán Kvapil a Aleš Benek mají rádi sport. Volejbal, tenis, fotbal, zkrátka týmové hry pro volný čas. Dlouhé roky se ale oba kamarádi ze severočeského Liberce potýkali s tím, že nemohli najít dostatek parťáků na sport.

„Jednou jsme takhle seděli u piva a shodli jsme se, že tento problém přeci nemůžeme mít jen my. Chcete si jít odpoledne zahrát fotbálek, ale kde takhle narychlo sehnat potřebný počet lidí? Nenašli jsme na českém internetu žádnou alternativu, jak by se lidé mohli na sportovních akcích domluvit, a tak jsme se pustili druhý den do práce,“ říká Kvapil. Vznikla tak nová mobilní aplikace pro sportovní nadšence i náruživé cestovatele.

Aplikaci si můžete zdarma stáhnout zde pro Android,

a nebo zde pro iOS.

Jmenuje se VYSPO, zkráceně 'vyber sport' nebo 'vysportuj se', a cílí na vyhledávání a spojování lidí, kteří mají volný čas a chtějí ho aktivně využít. Ať už pro sport nebo cestování. „Aplikace obsahuje prozatím kolem 30 sportů, jak kolektivních, tak i pro jednotlivce včetně těch nejoblíbenějších, jako je fotbal, tenis, běh nebo jízda na kole. Nezahrnuje pouze ryzí sporty, ale také různorodé kategorie jako deskové hry, cestování či kategorii 'jiné', kde si uživatel může vytvořit jakoukoliv aktivitu, kterou by chtěl dělat,“ vysvětluje Benek. Aplikaci si může zdarma stáhnout kdokoli, kdo má telefon s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone).

„Aplikace tak funguje ve všech koutech republiky. Začali jsme mezi našimi kamarády a rodinou v Libereckém a Ústeckém kraji, tedy místy, která jsou sportovními, cestovatelskými a vůbec dobrodružnými aktivitami vyhlášená. Ohlasy jsou zatím pozitivní, hlavně na fungování aplikace,“ doplňuje Kvapil.

VYSPO je k dispozici zdarma ke stažení na Google Play nebo Apple Store. Po instalaci si stačí vytvořit jednoduchý profil, případně využít údaje z Facebooku. Aplikace uživatele provede intuitivním prostředím až k výběru vhodné kategorie a k možnosti potvrzení dané události. Možností je i přidání vlastní události. Stačí zadat termín, čas, druh sportu nebo aktivity, počet hráčů a věk. K události je možné přidávat také komentáře a domlouvat se na konkrétních detailech.

Aplikaci si stáhly už desítky lidí. „VYSPO není pouze pro ty, kteří hledají nové soupeře, pro studenty, kteří se přestěhovali do jiného města, ale rovněž pro cestovatele, kteří hledají někoho na dovolenou, i pro ostatní zájemce, kteří se chtějí jen s někým seznámit,“ podotýká Benek.

A co vůbec vývoj takové aplikace obnáší? Všechno začíná názvem. „Alespoň trochu jsme chtěli, aby název evokoval sport. Dvouslabičný jsme ho zvolili hlavně pro rychlé zapamatování. Navíc, až nás za pár let bude chtít koupit třeba šéf Facebooku Mark Zuckerberg, nemusí už aplikaci přejmenovávat, protože VYSPO zní hodně celosvětově,“ usmívá se Kvapil.

Po stanovení názvu začal samotný vývoj. „Ani my sami jsme si ze začátku nedokázali představit, co vše je potřeba udělat ke spuštění aplikace. Ať už jde o nalezení programátora, šikovného designéra, právníka, co vám sepíše veškeré právní dokumenty a další nezbytnosti. Zatím asi nejtěžší bylo celou aplikaci vymyslet tak, aby byla pro uživatele co nejjednodušší a každý se v ní hned dokázal orientovat, což plně věřím, že se nám podařilo,“ říká Benek.

Do budoucna se oba vývojáři hodlají zaměřit na propojení aplikace s jednotlivými sportovišti na severu Čech, ale také po celé republice. „První sportoviště už domlouváme. Jde to pomalu, ale není to hlavní problém a cíl naší aplikace. Každý si v dnešní době může najít na internetu sportoviště ve svém okolí. My chceme zejména lidi spojovat, sbližovat a napomoci jim k lepšímu životnímu stylu,“ dodává Kvapil.