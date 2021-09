Světový den boje proti vzteklině byl vyhlášen před 15 lety a každý rok se při této příležitosti využívá k rozšíření povědomí o vzteklině a možnostech prevence této nemoci. V zemích, kde se vyskytuje, běží vzdělávací programy. Jejich účastníci se dozví, jak mohou svým chováním ke psům snížit riziko pokousání a následného přenosu vztekliny. „Jedná se o nebezpečné virové onemocnění. Je to jedna z mála nemocí, která má 100% úmrtnost, a to ve chvíli, kdy se projeví její příznaky. Proto je lepší naočkovat psa než po pokousání očkovat člověka v ohrožení života,“ zdůraznila veterinární lékařka a členka rady organizace Marie Špachmanová.

Vzteklina je každoročně příčinou přibližně 59 000 úmrtí. Vyskytuje se na všech kontinentech kromě Antarktidy, ale 95 % případů je hlášeno v Asii a Africe. Nejčastěji dochází k nakažení virem na venkově, a to převážně u dětí. Nejběžnějším přenašečem jsou psi, přičemž více než 95 % úmrtí lidí je způsobeno jejich kousnutím. Při dovozu psů ze zemí, kde se vzteklina stále vyskytuje, však hrozí, že toto smrtelné onemocnění bude dovezeno i na území vztekliny prostá. „Prevence vztekliny je přitom poměrně jednoduchá, zvířata se naočkují. Plošné očkování lišek a následné povinné očkování psů proti vzteklině je důvodem, proč se v České republice vzteklina nevyskytuje,“ podotkl Modrý.

