Zahájení vodácké sezóny bylo v minulosti, kdy společnost ještě nesužovala pandemie koronaviru, velice oblíbené a na břeh Jizery mířili lidi z celého okolí. Letos diváky a příznivce vodních sportů pořadatelé raději ani nezvali. V sobotu 17. dubna dopoledne, kdy teplota vzduchu i vody dosahovala jen pár stupňů nad nulou, tak do Žluté plovárny dorazili pouze otužilci z Mladé Boleslavi.

„Oficiálně jsme sezónu uzavřeli, ale voda má pořád grády, takže se budeme otužovat i dál. Užili jsme si letošní zimu, která byla velice krutá, studená, ledová, no zkrátka dokonalá. Tady Jizera stéká z ledových hor a na Malé Skále se každý rok řeka pro nás zamyká. Za poslední rok byl velký otužilecký boom a tak jsme se letos jsme se dohodli, že symbolicky předáme klíč vodákům,“ řekl Deníku Jiří Škvrna, předseda 1. otužileckého klubu TJ Auto Škoda. Spolu s ním do ledové Jizery vstoupilo asi 16 otužilců, kterým díky tréninku nevadilo na polovinu dubna netypicky chladné počasí.

„Máme klubovnu na Jizeře na Podlázkách, kde plaveme u rožáteckého jezu třikrát týdně. Takže to pro nás nebylo nic výjimečného. Máme natrénováno,“ dodal Škvrna po symbolickém aktu předání klíče od Jizery.



Odhodlání a výkon otužilců ocenilo i několik místních, kteří nakonec na břeh Jizery dorazili. „Bylo to bezvadné. Moc díky, že jste nám tak krásně zahájili sezónu. Užila jsem si to, i když jsme se na vás jenom dívala,“ děkovala skupině plavců jedna z přihlížejících žen.

Otužilici v Jizeře

Zdroj: Petr Vodseďálek

Vděční jim byli i organizátoři akce, kteří provozují zdejší areál. Akci každý rok doprovází pestrý programem pro širokou veřejnost. „Věděli jsme, že už druhým rokem nebudeme moci zahájit vodáckou sezónu tradičním způsobem. Chtěli jsme však zachovat vodáckou tradici, a proto jsme se rozhodli, že řeku odemkneme symbolicky za pomoci otužilců,“ vysvětlila Zuzana Bauerová ze společnosti SUNDISK. Dodala, že si pro lidi stejně jako vloni připravili překvapení. „Proběhne v sobotu večer v online prostředí na naší facebookové stránce, letos navíc se speciálním poselstvím nejen pro vodáky,“ informovala Bauerová.



Jelikož sobotním ránem začala také oficiální sezóna půjčování lodí a koloběžek na Žluté plovárně, pořadatelé se rozhodli připravit i tradiční závod dvojic a jednotlivců "Tam na koloběžce, zpět na lodi". Kvůli pandemickým opatřením proběhne letos stejně jako vloni v pozměněné podobě.



„Začínáme v sobotu 17. dubna a končíme v neděli 2. května 2021 podle otevírací doby našich půjčoven. Zapůjčíte si u nás vybavení, závod startujete sami, čas si měříte sami. Po závodě nám odesíláte potvrzení s vaším časem. V neděli 2. května večer pak zveřejníme kompletní výsledky a 3 nejlepší z vás si odnesou hodnotnou cenu,“ popsala průběh závodu Bauerová. Už loni firma zavedla rezervační online systém půjčování, tak aby byl minimalizován kontakt mezi lidmi.

Sundisk family na facebooku

Podle jednatele SUNDISKu Martina Bauera staršího byla loňská sezóna slabá, protože po velkou část roku nemohla firma fungovat. „Normálně jsme fungovali pouze v létě. Pandemie a s ní spojená omezení na nás měla masivní dopad. Od října prakticky do dneška jsme z devadesáti procent zavření a nemohli jsme podnikat. Zůstali jsme bez příjmů,“ vysvětlil Bauer s tím, že firma kromě půjčovny, podniká také v pohostinství a organizuje různé eventy. „Za normálních okolností tady každý rok byly davy lidí. Pro naše příznivce jsme si připravili tedy alespoň online pozdrav,“ odkázal Bauer na večerní online překvapení.