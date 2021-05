Jedenáctiletý bojovník a sportovec Ondřej Brož z Rokytnice nad Jizerou se narodil předčasně v sedmém měsíci těhotenství. Zpočátku to vypadalo, že bude v pořádku, ale pak přišla náhlá změna. Boj o život trval tři měsíce, malý Ondra prodělal pět několikahodinových operací a přišel o levou ruku po zápěstí. A právě pro něj letos poběží účastníci charitativního závodu Run and Help.

I přes svůj handicap si chtěl mladý sportovec už jako batole všechno dělat sám a také dělal. Později neměl ani problém s odpovědí, když se ho děti ptaly, proč nemá ruku a co se mu stalo. „I když nebylo nějakou dobu lehké se s tím vyrovnat, tak jsme mu to najevo nedávali. Byl s tím vyrovnaný on, a to bylo nejdůležitější,“ svěřili se rodiče.

Ondra se nevyhýbá ani činnostem jako vaření, které ho baví. Na plné čáře ale vyhrál sport. Rodiče chtěli, aby se i přes svůj handicap věnoval nějaké pohybové aktivitě. Jelikož běhání za míčem ho nebavilo, vody a plavání se bál, vybral si nakonec lyžování. Na lyžích stál v necelých dvou letech, velkou zásluhu na tom má jeho tatínek. „Pokud nejsou na lyžích, tak na kole, bruslích, skialpech nebo běžkách. Každý víkend mají nějaký plán. Letošní zimu trénoval na lyžích jenom díky skútru. Co se týče závodů, tak už nám dvě zimy koronavirus nepřeje,“ doplnila jeho maminka Jitka Gebrtová.

Chlapec závodí za lyžařský klub TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, získal registraci FIS (Mezinárodní lyžařské federace) a byl přijat do Parateamu. S tím, aby se mu na poli sportu nadále dařilo a mohl se mu ještě více věnovat, mu pomůže sedmý ročník běžecké akce Run and Help. Stojí za ní Konto Bariéry a letos má virtuální podobu. Zapojit se může kdokoli, kdekoli a kdykoli. Minimální startovné je 20 korun a délka trati je zcela libovolná.

„Předchozí ročníky nadchly tisíce účastníků, kteří mezi sebou dohromady vybrali šest milionů korun. Pomohli jsme tak téměř 130 handicapovaným a já jsem přesvědčená, že i v době covidové si lidé rádi zasportují pro dobrou věc. Možná víc než jindy,“ zdůraznila ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. Možnost pomoci mají zájemci až do 20. června. Zaregistrovat se účastníci mohou ZDE.

Výtěžek poputuje na pořízení bionické ruky, která stojí 750 tisíc korun. Představuje nejmodernější typ náhrady horní končetiny. Umožňuje svému uživateli přirozeně vykonávat každodenní činnosti a výrazně tak zvyšuje kvalitu jeho života. Ondřej totiž lyžuje bez hůlek, když to zkouší s jednou, tak se mu zatím spíš plete. Jak rodina přiznala, zpočátku váhali, zda souhlasit s tím, aby se vybíralo zrovna na Ondru. Říkali, že je spousta jiných, vážně nemocných dětí, které ty peníze potřebují na léčbu a pomůcky. „Hodně se to v nás pere. Tak se alespoň snažíme, aby se vybralo co nejvíce a získané peníze by se mohly rozdělit i mezi ostatní,“ podotkla maminka Ondřeje.

Prvními účastníky charitativního běhu byli studenti Sportovního gymnázia Kladno. Role ambasadora se letos zhostil moderní pětibojař a olympionik David Svoboda. „Podporuji Run and Help nejen proto, že jsem sportovec a vždycky si rád zaběhám, ale také proto, abych tím pomohl těm, kteří to potřebují. Zároveň bych rád přidal další motivaci ke sportu všem ostatním, kdo hledají náhradu za pohybové aktivity, které jsou nyní zakázány nebo omezeny,“ dodal Svoboda.

Rodiče plánují nadále syna vést, trénovat a podpořit v lyžování. Zbytek už je na něm, zda bude nadále makat a snažit se. „Umí být taky občas dost vzdorovitý, hlavně když se mu něco nedaří. Samozřejmě vidět dítě mezi světovými jedničkami nebo na olympiádě by bylo super. On sám má takový sen, tak budeme věřit, že mu ten elán a nadšení vydrží,“ uzavřela Jitka Gebrtová.