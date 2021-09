Nemocnice v září spustila také jednorázovou preventivní akci proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Ve dnech 16. a 17. září bude cílové skupině lidí nad 50 let rozdávat testy na okultní krvácení a vysvětlovat proč a jak je nutné aktivně předcházet jednomu z nejčastějších onkologických onemocněních v české populaci.

„Preventivní programy jsou velmi racionální formou péče. Nejen, že jsou levnější pro systém, ale jsou mnohem přínosnější pro pacienta. Protože včas zachycené onemocnění se dá lépe léčebně ovlivnit než pokročilá stadia“, říká Jiří Bartoš, přednosta Komplexního onkologického centra v Liberci. „Každé úsilí, které snižuje riziko vzniku nemoci anebo usnadňuje její časnější záchyt, má smysl. Jsme připraveni do budoucna naše aktivity modifikovat i dle podpory zdravotních pojišťoven a dalších institucí“, doplnil Bartoš.

Do ambulance bude možné se objednávat každý čtvrtek mezi 8 a 15 hodinou na telefonním čísle 778 971 792. Cena preventivního onkologického vyšetření stojí pro muže 9 700 korun, pro ženy pak 8 800 korun bez mamografického vyšetření (včetně něj je cena 9 800 korun). Řada zdravotních pojišťoven svým klientům na preventivní onkologická vyšetření přispívá v rámci svých preventivních programů. Rozsah poskytovaných služeb je nemocnice v Liberci připravena flexibilně upravovat podle zájmu veřejnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.