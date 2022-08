Ortopedičtí pacienti do Turnova, gynekologické pacientky do Frýdlantu a děti do Jablonce nad Nisou. Organizační rošádu museli provést v Krajské nemocnici Liberec kvůli havarijním stavům centrálních operačních sálů. Sedm jich museli na začátku prázdnin urychleně zavřít a operovat se v nich nezačne dřív než za půl roku.