„Během stavby bude veškerá doprava svedena na jeden jízdní pás ve směru na Turnov, a to v režimu 2 + 1, tedy dva pruhy ve směru na Turnov. Provoz na stávajícím levém jízdním pásu silnice I/35 bude po celou dobu výstavby vyloučen mezi exity 23 a 21. Od pátku 11. března v tomto úseku začne instalace dočasného dopravního značení, aby 14. března mohly být zahájeny samotné stavební práce. Během stavby se budeme snažit najít časové úspory, aby vzniklé dopravní komplikace trvaly co nejkratší dobu,“ uvedl ředitel Správy Liberec ŘSD Jan Wohlmuth.

„Silnice I/35 je důležitá přístupová komunikace pro Liberec, po které jezdí 50 tisíc aut denně. Následující rok a půl nás to bude zatěžovat a stejně tak to bude zatěžovat i objízdné trasy,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Rekonstrukce mostů v úseku ulic Klatovská – Košická přinese i jiná omezení, kdy nebude možné se připojit na silnici I/35 ze silnice I/14 ve směru od Jablonce nad Nisou na Děčín a bude uzavřen sjezd na silnici I/14 ve směru od Turnova na Jablonec nad Nisou. Na pravém jízdním pásu budou po celou dobu dopravního režimu 2 + 1 zrušeny veškeré připojovací pruhy v dotčeném úseku. Uzavřena bude i komunikace k aréně, která má sloužit pro staveništní dopravu.

„Oprava dvanáctipólové mostní estakády řeší demolici stávajícího mostního objektu a následné postavení zcela nového mostu. Rekonstrukce druhého mostu zahrnuje opravu levého jízdního pásu, ve směru na Hrádek nad Nisou a Děčín a stávající mostní estakáda bude nahrazena mostem o jednom poli s navazujícími opěrnými zdmi,“ přiblížil Wohlmuth průběh staveb.

Větší most měří téměř 237 metrů, převádí komunikaci I/35 přes místní silnice a překonává železniční trať Liberec–Tanvald, výtažnou kolej a železniční trať Liberec – Liberec-Dolní nádraží. Dále most překonává vodoteč Slunného potoka, areály soukromých firem a několik skládek. Most z roku 1976 je ve velmi špatném stavu, a proto už došlo například k uzavření odbočovacího pruhu do Jablonce v celé délce, k uzavření rychlého jízdního pruhu pro vozidla hmotnosti vyšší než 3,5 tuny a k omezení jeho šířky. Z posledních opatření stavbaři počátkem roku 2021 provizorně podepřeli nejvíce poškozené nosníky.

V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření komunikace s vytvořením průpletového úseku délky 300 metrů mezi směrově upraveným připojením větve silnice I/14 od Jablonce a sjezdem na Liberec-centrum. Zásadní proměnou projde i samotná nájezdová rampa od Jablonce, která má nyní příliš malý poloměr oblouku a dochází zde k nehodám.

Opravy mostů jsou v režii společnosti PORR, konstrukce armovaného svahu má na starosti sdružení Strabag a Integra stavby. Celková hodnota obou rekonstrukcí je 377 milionů korun. „Jsme rádi, že stát našel na tyto rekonstrukce peníze, protože kdyby je nenašel, jezdíme dál po rozbitých mostech a silnicích. Navíc jsme s ŘSD domluveni, že nám částečně opraví třídu Dr. Milady Horákové v úseku, kde neproběhla rekonstrukce. Po roce a půl také uvidíme, jak utrpí objízdné trasy a ŘSD nám na jejich opravy přispěje,“ doplnil primátor Zámečník.

A co tomu říkají řidiči? „Už byl nejvyšší čas, stav mostů už je opravdu vážný. Obzvlášť sjezd na Jablonec je dost nebezpečný. Škoda, že se to nechalo dojít tak daleko a že se celá estakáda musí stavět nanovo,“ konstatoval řidič z povolání Daniel Malý. Další se zase děsí kolon a komplikací. „Není to tak dlouho, co jsme neustále stáli v kolonách kvůli stavbě křižovatky na Rádelském mlýnu. Chvilku jsme si oddechli a teď tohle. Chápu, že je to potřeba, ale je to fakt příšerný. Jezdím každý den do práce do Prahy a vyjet z Liberce zase bude pěkně o nervy, stejně jako návrat zpátky,“ vyjádřila obavy řidička Petra Holoubková.

Šoférům kličkujícím v objížďkách přece jen trochu uleví alespoň skutečnost, že v pátek 11. března o půlnoci končí uzavírka Žitavské ulice, která se pro auta zneprůjezdnila na konci února kvůli opravě tramvajových kolejí mezi Viaduktem a železničním nádražím. Budou ji tak moci využít jako jednu z objízdných tras. Od soboty bude opět průjezdná pro vozy a obnoví se i provoz tramvajových linek č. 2, 3, 5, 11 a autobusových linek MHD č. 16, 22, 27, 30, 34, 36, 37 a 94 přes zastávku Nádraží.