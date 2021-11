Jedním z nich byl i David z Prahy, který se rozhodl využít dovolenou k celodennímu výletu do Liberce. Nedělní dopoledne strávil procházkou centra a návštěvou rodného domu Ferdinanda Porscheho, posléze jeho kroky zamířily na Ještěd. „Přesně v poledne jsem jel tou červenou kabinkou lanovky nahoru. Užil jsem si výhled, udělal několik fotografií a přibližně po hodině se pak rozhodl jet zpátky,“ řekl výletník.

Jelikož byla zima a foukal silný vítr, dobíhal na zastávku lanovky, aby stihl její odjezd a nemusel čekat na další. Když dojel dolů, vydal se ještě podívat na skokanské můstky.

Pak pomalu zpět na tramvaj do Horního Hanychova. Po cestě ještě míjel lanovku, aniž by tušil, že za pár minut dojde k tragické události. „Když jsem šel Beranovou cestou dolů, uslyšel jsem ránu. Moc jsem jí nevěnoval pozornost, pak ale kolem mě lidi začali křičet, že spadla kabinka a začali volat záchranáře,“ popsal první okamžiky po drážní nehodě.

Když se otočil, viděl oblaka prachu a kabinku, která se chvíli kutálela a nakonec zastavila. Jelikož to bylo proti slunci, registroval spíše obrysy. Následně se začali sjíždět na místo policisté, záchranáři a hasiči. „Rozklepala se mi kolena a až takto s odstupem času si uvědomuji, co se vlastně stalo. Při samotné jízdě jsem ale neměl pocit, že by se něco mělo stát a sám jsem strach neměl. Nic nevrzalo, nehoupalo, celkem klidná jízda lanovkou,“ podotkl.

Teprve až po cestě domů do Prahy si v médiích přečetl bližší informace a zjistil, že na místě zemřel průvodčí. Jak sám přiznal, během jízdy lanovkou přemýšlel, jak bere svou práci a zda se nebojí. „A půl hodiny poté, co jsem vystoupil, jeho život vyhasl. Chci touto cestou vyjádřit soustrast jeho rodině a blízkým,“ řekl David. „Nikdy jsem takto blízko podobné tragédii nebyl, ale asi bych se nebál nastoupit do kabinky znovu,“ uzavřel vyprávění mladý muž.