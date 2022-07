„Čin šetříme jako přečin poškození cizí věci, pachatelům hrozí až rok odnětí svobody,“ potvrdila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová s tím, že po pachatelích policisté pátrají.

Poškození památníku nahlásila obec Kořenov. „Vždycky to hlásíme policii, přece jen čištění není úplně zadarmo. Teď to bude nejméně za 8 tisíc, spíš za víc, je to postříkané sprejem,“ uvedl starosta obce Luboš Marek.

O kříži, ať už nacistickém nebo (jen) německém

V posledních několika měsících jde totiž už o třetí útok na kříž, poprvé jej vandalové posprejovali, podruhé natřeli na růžovo a nyní opět vytáhli sprej. O čištění se stará obec anebo Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), na jehož pozemku památník stojí. Ta se například postarala o odstranění růžového nátěru.

„Čistili jsme ho v dubnu a vyšlo to na deset až dvacet tisíce korun. Žádný jiný pomník na území parku, ať je věnovaný třeba rudoarmějcům nebo prvorepublikovým legionářům, nikdy nikdo neponičil. Bohužel je terčem vždycky jen tento u Štěpánky. Vymyká se tím, že si někteří lidé myslí něco, co už dávno bylo vyvráceno odborníky. Že jde o pomník nacismu. Co k tomu dodat? Plot kolem něj stavět nebudeme,“ okomentoval situaci mluvčí správy KRNAP Radek Drahný.

Kříž ze žuly typického tvaru připomínajícího mimo jiné insignii Řádu německých rytířů, wehrmachtu a dnešního bundeswehru vztyčili v roce 1944 na vrcholu Hvězdy místní lidé na počest padlým německým vojákům na frontách 2. světové války. Uprostřed měl symbol hákového kříže, který tam ale dnes už není. Do okolí rozestavili kameny a každý z nich opatřili názvem obce z okolí, ze které padlí pocházeli.

Pomník velebil za války Henlein. Kontroverzní kříž u Štěpánky je teď růžový

Některé zdroje uvádí, že šlo o místo, které slavnostně odhalil místodržící Říšské župy Sudety Konrad Henlein a že šlo dokonce o posvátné místo nacistů. Někteří pamětníci tvrdili, že se tady dokonce konala setkání s hořícími loučemi. Každopádně, co přesně se u kříže odehrávalo, dnes už těžko někdo zjistí. Po konci války, když byli Němci vyhnáni a vrátili se zpět čeští obyvatelé, kříž nemilosrdně strhli a svalili do rokle pod Hvězdu. Rozvaliny památníku tam zůstaly ležet dlouhých 66 let a na kopci jej připomínal pouze podstavec. V roce 2011 se pomník opět na kopci díky dobrovolníkům objevil, jeho smyslem je vzpomenout na všechny oběti válek. Vybavený je tabulkou s popisem, který přibližuje jeho historii a neupírá ani nacistickou minulost symbolu.

„Žulový Železný kříž vztyčený v květnu 1944 u rozhledny Štěpánka místními Němci byl odvozen ze vzoru Železného kříže 1939, tedy nesl uprostřed hákový kříž – znak NSDAP a pozdější výsostný znak Třetí říše. Byl vztyčen na památku padlých příslušníků říšské branné moci a Zbraní SS z Kořenova a okolních měst a vesnic, přičemž každé z těchto konkrétních míst bylo symbolicky zastoupeno kamenem. Tak vznikl kamenný kruh v čele se žulovým Železným křížem, kam byly až do roku 1945 kladeny květiny za padlé Němce,“ uvádí se na tabuli, kde se lidé také mohou dočíst, že si je obec Kořenov vědoma těchto kontroverzních skutečností, avšak i přesto upřednostňuje jeho znovuvztyčení na původním místě než odvezení do muzea.

Pocta Masarykovi nebude. Turnovští zastupitelé kontroverzní návrh odmítli

Zdejší lidé považují kamenný kříž za součást historie obce, který je pietou vůči zdejším lidem, kteří byli posláni do války a padli. Ať už bojovali na jakékoli straně. „Místní se k tématu vůbec nevyjadřují, nikdo to neřeší ani nepíše nesouhlasná stanoviska nebo stížnosti. Myslíme si, že bourání všeho už bylo dost,“ podotkl starosta Kořenova.

Členové někdejšího spolku Jizeran se po rekonstrukci kříže v roce 2011 stali obětí nátlaku antifašistů, především na sociálních sítích. Proto už spolek není aktivní. Další příběh kříže ale jeho členové sledují. I zatím poslední vandalský čin. „Už se k tomu nebudu a nechci vyjadřovat. Vždy se to otočí proti nám. Ať zhyne v pekle ten, kdo to způsobuje,“ zareagoval jeden ze členů spolku.

Kvůli výpadům antifašistů se k současnému poničení kříže nechtějí příliš vyjadřovat ani místní historici. „Nejlepší by bylo ho nechat počmáraný a dát k němu ceduli, že tohle poničení je projevem úcty současné generace k historii,“ poznamenal jeden z nich a dodal, že neustále vytahovat nějakou domnělou minulost, která ani jednoznačně nebyla prokázaná, je hloupé.