První práce na návratu Děčínské Lízy, jak lokomotivě 475.179 fanoušci přezdívají, by mohly začít již během několika týdnů. „Prvotní práce na lokomotivě by měly začít letos v červnu, kdy bude zkoumán její přesný technický stav,“ uvedl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Lokomotiva, kterou mohli o uplynulém víkendu vidět návštěvníci akce v českolipském depu, byla v posledních dvaceti letech v plném provozu. Než bude možné připravit kompletní rekonstrukci, je potřeba nejprve vědět, jak velký rozsah bude mít.

Již nyní dráhy počítají s tím, že renovace železničního stroje vyjde na miliony korun. Přesnější částka se nyní velmi těžko odhaduje nejen kvůli teprve chystanému zkoumání technického stavu, ale také kvůli cenám železa. Ty stoupají již od loňského roku, po začátku války na Ukrajině jsou navíc nejisté jeho dodávky. Velká část hutí dodávajících do Evropy je totiž právě na Ukrajině a v Rusku. „Velké opravy lokomotivy jsou naplánovány na rok 2023, ale čas zprovoznění zatím nebyl stanoven,“ přiblížil další plány Lukáš Kubát.

V první fázi se do oprav zapojí i nadšenci, kteří se o lokomotivu dlouhé roky starají v depu v České Lípě. „Do poloviny června bychom měli v začít s demontáží všeho, co se nachází v dýmnici, aby byl prostor pro demontáž kouřových a žánrových trubek z kotle,“ řekl Jan Šimoník, který o Lízu spolu s dalšími nadšenci pečuje. Zároveň doufá, že na opravu lokomotivy dojde co nejdříve a bude se tak moci vrátit do provozu. „Pokud se to podaří v horizontu pěti let, budeme mít obrovskou radost,“ dodal Šimoník.

Samotná rekonstrukce bude ale velmi nákladná. Jak ukazují některé probíhající nebo i chystané opravy, může se vyšplhat i na desítky milionů korun. Vždy samozřejmě záleží na technickém stavu. České dráhy proto minulý týden otevřeli společně s firmou Locomotif transparentní sbírkový účet na podporu opravy lokomotivy. Na účtu se k pondělnímu odpoledni sešlo během několika dní téměř 40 tisíc korun. Další možností podpory je koupě triček nebo mikin od společnosti Lokomotif. Ta z každého prodaného kusu věnuje 50 korun na renovaci 74 let starého stroje, který zakončil svou pracovní éru v roce 1981.