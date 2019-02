Písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, čisté moře, nádherné historické památky, skvělé možnosti nakupování, zábavy i sportu to vše a ještě mnohem více nabízí italské městečko Caorle. Užijete si pohodovou dovolenou, na niž budete rádi vzpomínat.

Partnerem soutěže Deníku Čtenáři na cestách je CK Eva Šulcová. | Foto: archiv CK Eva Šulcová

Caorle, ležící na severním pobřeží Jaderského moře, je vzhledem ke své poloze (nachází se pouhých 800 km od Prahy) velmi oblíbené mezi českými turisty jako ideální místo pro malé děti, zdravotně postižené i nepříliš zdatné plavce. Pláže jsou vybaveny lehátky, slunečníky a nechybí ani kvalitní zázemí v podobě sprch, převlékacích kabin, toalet, barů s občerstvením a hřišť. Pro děti jsou připraveny různé atrakce a skluzavky.

Caorle vyniká pečlivě udržovaným historickým centrem, je protkán úzkými malebnými uličkami, jsou zde četná náměstíčka s kavárnami a stylovými hospůdkami.

Nechybí ani rybářský přístav s dlouholetou tradicí, kde kotví jak bárky místních rybářů, den co den přivážejících místním restauracím čerstvé úlovky, tak i výletní lodě. Pro svůj lagunární původ, historii i architekturu je Caorle často nazýváno „malými Benátkami".

Na své si přijdou i milovníci sportu. Je zde atletický stadion, krytý plavecký bazén, fotbalové hřiště, tělocvičny, tenisové kurty, golfové hřiště, minigolf, hřiště na basketbal, volejbal a několikakilometrová stezka pro cyklisty a vyznavače in-line bruslení.

CK Eva Šulcová, s. r.o. z České Lípy zde úspěšně působí již řadu let. Pořádá pobytové zájezdy s ubytováním v hotelech a apartmánech se stravou (česko-italská kuchyně, bezlepková strava, vegetariánské nebo dietní menu na vyžádání) a autobusovou dopravou. Klienti si mohou zvolit i jiný způsob dopravy, a to vlastní, vlakovou, a jak nás informovala paní Eva Šulcová, majitelka CK, je stále větší zájem o leteckou dopravu z Prahy se dostanete za hodinu přímým letem na letiště v Trevisu (přibližně 70 km od Caorle), odkud vám CK zajistí také transfer do Caorle.

V ceně nabízených hotelů je týdenní pobyt s polopenzí a autobusovou dopravou, wi-fi, denní úklid na pokojích, pojištění CK proti úpadku, zapůjčení jízdních kol a další služby dle katalogu.

V ceně nabízených apartmánů je týdenní pronájem, veškerá spotřeba elektrické energie a plynu, vodné a stočné, ložní prádlo, ručník a ve většině případů také plážový servis (slunečník a dvě lehátka) klienti tak na místě nedoplácí žádný poplatek! Navíc tato CK nepožaduje žádnou kauci za apartmán, která běžně činí až 100 eur.

Další specialitou této cestovní kanceláře jsou zájezdy „1 nebo 2 dny u moře", tzv. víkendové koupání (klienti CK Eva Šulcová mají na většinu výletů slevu.

