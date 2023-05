Princip „stavby“ pavučin se svým sofistikovaným designem Jan Koníček přirovnává k architektonicko-urbanistickým koncepcím lidských staveb a městských celků. Kolonie těchto pavouků především dokáže tvořit pavučiny o rozměrech desítek metru čtverečních. Funkčnost konstrukcí z netkaných a nanovlákenných textilií si tým ověřil na fyzickém modelu o rozměrech 2x2x2 metru.

Vize počítá s tím, že konstrukce mohou v budoucnu fungovat buď jako samostatné pavilonové objekty v interiéru i exteriéru, nebo jako konstrukce na fasádách domů. V prvním případě by jímání vody ze vzdušné vlhkosti měnilo lokální klima měst v horkých letních dnech a bylo tak příjemnější pro obyvatele. Ve druhém případě by zadržená voda pomáhala krajině, rostlinám a živočichům. Konstrukce by fasády ochlazovaly, případně by zachycenou vodu umožnily využívat. „Pro tuto hypotézu je součástí naší konstrukce nanovlákenná kompozitní příze, kterou testujeme pro možný transfer vody z konstrukce. Důležitým atributem je práce s volbou polymeru. Jeho vlastnosti jsou klíčové pro konkrétní využití. Konstrukce pak může být biodegradabilní, hydrofilní, hydrofobní nebo více či méně mechanicky odolná,“ podotkl Koníček.

Tým pracuje i s kukuřičným škrobem, který splňuje požadované vlastnosti. Jeho postup se dá označit jako Research by design, kde je cílem vývoj a koncepce nových forem. Podle Koníčka je tento postup v architektonickém výzkumu běžný v západních zemích, v českém prostředí se s tímto přístupem v tomto oboru lze setkat zřídka.

Zdroj: Grafik redakce„Rád bych především poukázal na potenciál architektury, která může pomoci lepším využitím přírodních zdrojů zlepšit naše životní standardy. Takováto udržitelná architektura může využívat nových materiálů, myšlenek a koncepcí, které jsou spojeny s postupným vývojem technologií jednadvacátého století a je adaptována na rychle se měnící klimatické změny,“ zdůraznil s tím, že k vývoji vývoji takových architektonických forem je zapotřebí i změna myšlení a hledání odpovědí i v koncepcích, u kterých si nemohou být jisti, zda budou mít očekávané výsledky. „Od finálního výsledku jsme ještě daleko, ale domnívám se, že jsme na dobré cestě a z architektonického hlediska dosahujeme potenciálu pro možné využití v reálném prostředí,“ dodal Jan Koníček.