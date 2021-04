Dýňáky s telecím, ostropeřcové sušenky s kachním masíčkem a brusinkami, sýráky s chia semínky a mrkví či jáhlové sušenky s kuřecím masem a fazolkami mohou lahodit uchu milovníkům gastronomii. Ti si musí ale nechat zajít chutě. Na jídle si totiž pochutnají psí parťáci.

Petra Šoutová měla od mala ráda přírodu a zvířata. Nápad na pečení domácích sušenek se zrodil v hlavě před třemi lety a zásluhu má na tom její čtyřnohý společník. Kupovala mu kvalitní stravu a nakonec se rozhodla sama péct doma pamlsky.

„Sušenky jsou přírodní bez sladidel, chemie a barviv. Chtěla jsem se vydat přírodní cestou a suroviny kupuji v bio potravinách nebo přímo od farmářů,“ řekla Jablonečanka.

Na začátku se orientovala pouze na psy, ale před několika dny se na ní obrátila zákaznice, zda by neupekla pamlsky i pro králíky. „Výzvu jsem přijala a nelituji toho. Sušenky se setkaly s úspěchem a rozšířila jsem nabídku i pro morčata,“ upřesnila Šoutová.

Sušenky nabízí tři měsíce prostřednictvím stránky na Facebooku, které pojmenovala Schonečkovi Koki. Jedná se o kombinaci jména jejího mazlíčka Schoneček a pamlskům na Moravě se říká Koki. Pomalu se dostává do povědomí a zatím se jí dostává od zákazníků pozitivní zpětná vazba. „Mám to jako koníčka, který mě baví a naplňuje. Peču s láskou,“ zdůraznila.



Plánů má do budoucna hodně. K sušenkám by ráda přidala i dorty a rozšířila nabídku i pro majitele koček. „Vždy jsem chtěla v životě něčeho dosáhnout a mít cíl. Teď sem i to pomalu splňuje,“ uzavřela vyprávění Petra Šoutová.