Pivaři si připlatí, návrh vlády na zvýšení DPH zdraží točené pivo skokově až o pět korun za jeden půllitr.

Zámecký pivovar Frýdlant. | Foto: Deník/Petr Zbranek

Hospody na Liberecku jsou v ohrožení. Zájem o provoz hospod hlavně na venkově klesl v době pandemie, pak hostinské ničila vysoká inflace a drahé energie. Teď je možná dorazí cena piva.

Vláda představila dlouho avizovaný balíček úsporných opatření, která mají zachránit státní rozpočet. Na jeho příjmové straně jde mimo jiné o změny DPH, kdy nově jsou již jen dvě sazby, a to ve výši 12 a 21 procent. Kromě jiného se do té základní, tedy vyšší, přesouvá i točené pivo, což je pro mnoho českých hospod velmi citlivým tématem.

Milovníci piva by si měli v brzké době výrazně připlatit. Jeden půllitr tak může v hospodách podražit o čtyři až pět korun a v řadě podniků se tak přiblíží padesátikorunové hranici, případně ji i překročí.

Pivo výrazně zdraží. Pro nás nepříjemné, jde o velký skok, zlobí se pivovarník

Marek Vávra.Zdroj: Deník/Petr ZbranekPodle pivovarníka a libereckého zastupitele Marka Vávry české pivovarnictví strašně trpí. Hospody krachují a v Německu a Polsku jsou schopní vyrábět pivo levněji než v Čechách. „Je potřeba ten obor podržet tak, aby české pivo zůstalo českým zlatem. Nyní je to špatně, je to jenom cesta k tomu, aby české pivovary přebíraly zahraniční firmy a není to dobře,“ zdůraznil majitel Zámeckého pivovaru ve Frýdlantu s tím, že stát by se měl zamyslet nad tím, kde jsou hodnoty české výroby. „Starší generace pivo pijí, mladší už ne, to je trendem. V zahraničí pijí buď nealko piva nebo vůbec,“ doplnil.

Je názoru, že klasické venkovské hospody už ani nejsou. Malé a střední regionální pivovary to mají aktuálně těžké a prim budou přebírat nadnárodní společnosti.

„Náš pivovar je závislý na návštěvnících regionu, na turismu. Lidé přijedou a mimo české historie chtějí ochutnat i české pivo. Pivovar sám o sobě poslední tři roky strádal a místo toho, aby se mu naskytla možnost v současné době, kdy jdou dolů energie a ceny nákladů na samotnou výrobu, se zotavit, tak nám vláda hází klacky pod nohy,“ podotkl Vávra.

Daňový balíček: Dvě sazby DPH, dražší dálniční známka i vyšší daň z nemovitosti

Provozovatel liberecké restaurace Neptun zatím ještě neví, jak na to bude reagovat. Jedná se o čerstvou věc. „Rozdíl je velký. Uvidíme, co to přinese, jak na to budou reagovat ostatní,“ informoval Petr Jandura s tím, že ceny za pivo nemá zatím tak vysoké jako v okolních restauracích. „Malé navýšení zákazníci ještě skousnou,“ dodal.

V Liberci i letos prosadili zdarma předzahrádky pro hospody. „Já jsem za to bojoval a jsem rád, že se to podařilo. Hospody aby přežily, potřebují předzahrádky zadarmo,“ podotkl zastupitel.