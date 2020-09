„Několik let jsme žili s podezřením, na základě útržkovitých svědectví pamětníků, že na bývalé pile v Bílém Potoce je zahrabaný parní stroj. Při terénních úpravách byl nalezen kotel parní lokomobily z původní Clam - Gallasovy parní pily. Dle nálezů dalších fragmentů lze dedukovat, že stacionární lokomobila sloužila ke spalování pilin ve speciálně upravených topeništích na vozících, tyto se střídavě plnily a přivážely ke kotli. Výsledkem byl nejpravděpodobněji pohon stejnosměrného dynama pro osvětlení pilnice,“ vysvětlil ředitel Jizerskohorského technického muzea a starosta Bílého Potoka Pavel Šercl.

Podle odhalených plaket kotel vyrobila v roce 1906 firma Heinricha Lanze z Mannheimu. Stroj se nacházel na soukromém pozemku a jeho majitel dal souhlas k jeho vyzvednutí. „Jde o neskutečně hodnotný nález pro místopis. A hlavně nutno poděkovat prozřetelnosti, že pozemek patří 'osvíceným' vlastníkům, kteří jsou tu doma a s citem i pokorou k tomu místu přistupují,“ dodal Šercl.

Za pravdu mu dal i Petr Frewillig, vedoucí odboru péče o památkový fond liberecké pobočky Národního památkového ústavu, který se věnuje technickým památkám na Frýdlantsku. „Je to zajímavý a pěkný nález. Pila byla založena v 70. letech 19. století a zpracovávala dřevo z polomů a vichřic, které se místem prohnaly. Šlo o největší podnik Clam – Gallasů. Ti měli v okolí více pil, většina z nich byla na vodní pohon, ale jejich kapacita už nestačila, a proto postavili parní pilu,“ popsal počátky pily v Bílém Potoce Freiwillig.

Podle Šercla je nalezený kotel dokladem toho, jak naši předci dokázali využívat dostupné technologie. „Každý kousek energie a tepla, který vyrobili, dokázali zužitkovat. Lokomobily od firmy Lanz byly vyráběny na zakázku, tak aby mohly spalovat méně hodnotná paliva. Tato konkrétně byla uzpůsobena na spalování pilin, kterých bylo na pile mraky,“ vysvětlil ředitel muzea.

Objekt se nyní nachází v prostorách muzea v památkově chráněném areálu bývalé textilní továrny, kde bude probíhat jeho konzervace. V budoucnu by se ale mohl vrátit na původní lokalitu.

„Pila se bourala v 60. letech minulého století. To, co nešlo odvézt do šrotu, se zahrabalo do země. To nám dává naději, že se tam možná nacházejí další části parní pily. Rádi bychom proto místo ještě prozkoumali magnetometrem, který dokáže velké objekty zjistit,“ uvedl Šercl.

Pokud by se podařilo vybudovat na původním místě parní pily malou místopisnou expozici, mohl by se kotel vrátit tam. „Tyto historické artefakty mívají největší hodnotu tam, odkud pocházejí a kde se používaly,“ vysvětlil Šercl, který starou fabriku v Bílém Potoce koupil před 20 lety. V současné době jsou v areálu zpřístupněny expozice energetiky, leteckých motorů z depozitáře Vojenského historického ústavu Praha, expozice textilní výroby a výstava šicích strojů.

Hledají německou ponorku

Pátrání po průmyslové historii na Frýdlantsku není jedinou činností Šercla. Spolu s badatelem Ivanem Rousem ze Severočeského muzea v Liberci se už několik let snaží najít vrak německé ponorky U-206 Reichenberg, která operovala během druhé světové války pod patronátem města Liberec. V současné době se jim podařilo lokalizovat možné místo vraku.

„Začínali jsme na území 300 x 300 kilometrů v Biskajském zálivu, nyní se nám podařilo zúžit tento prostor na 15 x 15 kilometrů,“ vylíčil Šercl. Jejich cílem je vrak lokalizovat, zdokumentovat a přinést informace o této historické události.