Zhruba 2,5 tuny brambor z Vysocka chtějí v kampani do krajských voleb rozdat kandidáti hnutí Pro KRAjinu, koalice Strany zelených, LES a nezávislých kandidátů. Výběr dárku, kterým lákají ke stánku s programem, není náhodný. „Tímto zemitým darem se chce sdělit jediné: Je třeba začít si opět vážit obyčejných, a přitom těch nejdůležitějších věcí!“ vysvětluje lídr kandidátky Josef Šedlbauer.

Kampaň musel přerušit kvůli karanténě, jeho pocity z prvních dnů jsou ale na rozdíl od testů vesměs pozitivní. „Když s lidmi navážeme kontakt, jsou reakce vstřícné. Je celkem běžné, když lidé říkají, že program, se kterým přicházíme, je první věc, která je zaujala,“ líčí.

Zdravá krajina a snaha udělat pro ni maximum není jen názvem koalice, ale i jejím nosným tématem. „Program jsem si zatím neprostudovala, ale z vlastní zkušenosti maličkého hospodářství víme, jak je krajina a péče o ni důležitá,“ přitakává mladá maminka z Jablonecka. „Máte můj hlas, rozhodně. Příroda a péče o ni je důležitá. Byla bych ráda, kdyby se u nás mohly třeba uzákonit vratné PET lahve jako v Německu,“ souhlasí s programem i žena středního věku. Prozradí, že pochází z Moravy a podle montérek rozhodně nepatří ke „kavárenským povalečům,“ kterým se zelené aktivity obvykle přisuzují.

Volební program si chce prostudovat i 76letý cyklista ze Smržovky. „Copak to tu máte?“ ptá se a pečlivě skládá noviny s programem, lídry i letákem o škodách, které na krajině zdevastované plošným zemědělstvím způsobilo sucho. „Čtu všechny, zajímá mě, o jaké jde lidi. Ovšem koho zvolím, rozhodne až program, který mě nejvíc osloví. Zatím je pečlivě porovnávám,“ vysvětluje.

Jasno má už Štěpánka z Jablonce. „Jejich program je mi sympatický, ale volit budu někoho jiného,“ prozradí a dodá, že výběr podřizuje hlavně chování stran na parlamentní úrovni. „Podle toho, jestli plní sliby, které dají. Někdy mi ale politici připadají jako malé děti,“ povzdychne si.

Lidí u stánku v centru Jablonce je ale v úterý odpoledne pomálu. Nabízenému dárku i volebním novinám se spíš vyhýbají. Někteří dokonce symbolický sáček s bramborami hlasitě kritizují. „Nemrzí vás to?“ ptám se Jakuba Macka, který je trojkou kandidátky. „Není to moje první kampaň v ulicích, ale chápu je, lidé jsou zvyklí na různé prodejce a propagační akce. Ale ti, co se zastaví, jsou otevření a chtějí diskutovat. Téma krajiny je pro ně důležité a hodně lidí spojuje,“ připomíná Macek.

On sám se chce ale zaměřit hlavně na téma nemocnice a tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem.„Hodně se mluví o tom, že by se jablonecká nemocnice měla privatizovat, a to není dobré,“ podotýká. U tramvají by zase chtěl tlačit na větší podporu kraje na provoz trati. „Zatím kraj dotuje její provoz 25 procenty, my bychom ale chtěli 33 procent. Rozdíl by se mohl využít na obnovu vozů,“ říká jablonecký zastupitel.

Jaké jsou preference stran a hnutí v Libereckém kraji?



V Libereckém kraji mají lidé na výběr z celkem 16 stran, koalic a hnutí. Podle průzkumů má zatím největší šanci v kraji hnutí ANO, druzí by skončili Starostové. O třetí příčku by se podle průzkumu ze začátku září dělili Piráti s ODS. Další pozice patří koalici Společně pro LK (TOP 09 a KDU-ČSL), ČSSD, do zastupitelstva by se dostali i Zelení, koalice Pro KRAJinu, SPD a KSČM.

První zveřejněné průzkumy předpovídají koalici Pro KRAJinu překročení pětiprocentní hranice nutné pro účast v krajském zastupitelstvu. Tam Josef Šedlbauer působí zatím v opozici. Události z jara letošního roku, kdy se na fakultě Technické univerzity v Liberci, kde působí, rozjela produkce nanomateriálu pro výrobu roušek, ukázala ale dobrou součinnost s vedením kraje. Odrazí se i v povolební spolupráci? „My neříkáme s kým ano a s kým ne. Jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými stranami, protože to, co chceme prosadit, považujeme za natolik důležité, že se rozhodně nechceme utápět v nějakých starých rozmíškách a sporech,“ zdůrazňuje a dodává, že vývoj událostí kolem dopravy mu dal v poslední době v mnohém za pravdu.

Výsledek si odhadnout netroufá. „Potřebujeme mít takovou sílu, abychom mohli prosadit naše téma, i když o něm mluví všichni. Ale to, aby se téma obnovy krajiny a zadržování vody v ní dostalo do programu většiny kandidujících stran, je zřejmě republikový unikát,“ dodává.

Toho, že si koalici mohou voliči splést s podobně znějícím názvem strany Jana Korytáře Pro lidi a pro krajinu, se Šedlbauerova koalice obává jen trochu. „Nejsme nepřátelé, on si název zaregistroval až po nás, s tím se nedá nic dělat, ale pokud bychom se dostali oba, věřím, že budeme spolupracovat,“ soudí lékařka Zuzana Nosková.