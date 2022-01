Napsal i světově unikátní Velkou encyklopedii her, která byla přeložena do několika světových jazyků včetně japonštiny a estonštiny. „Byl čilý jako mník. Všechno uměl, kluci ho zbožňovali. Jeho energie, pracovitost a tělesná i duševní čilost byly pro mě téměř pokořující,“ zavzpomínal spisovatel Miroslav Nevrlý s tím, že Zapletal pro svá díla sbíral materiál v knihovnách celé Evropy. „Nebýt Miloše, nevznikly by bezpochyby moje Karpatské hry, Nejkrásnější sbírka, Chvály Zadní země ani Větrné toulání,“ dodal.