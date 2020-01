Liberecký kraj jako jeden z účastníků tohoto řízení se proti rozhodnutí odvolá. Podobně chce postupovat organizace Greenpeace, která tvrdí, že „rozhodnutí porušuje práva lidí a přehlíží významné negativní vlivy, které by důl v okolních zemích způsoboval, a to především hrozbu, že by kvůli těžbě mohlo 30 tisíc lidí na české straně hranice přijít o pitnou vodu i vodu v krajině.“

Polská strana vydala souhlasné stanovisko s rozšířením dolu 21. ledna. Kraj to zjistil ve spolupráci s právnickou společností Frank Bold Advokáti a informoval o tom Ministerstvo životního prostředí (MŽP), to bylo následně Polskem oficiální cestou vyrozuměno až několik dní po vydání rozhodnutí. Dokumentace, která byla MŽP ČR se zpožděním poskytnuta, je v polském jazyce. Zároveň bylo rozhodnutí o rozsahu 170 stránek vydáno pouze několik hodin poté, co v Německu skončila lhůta pro podávání připomínek.

Nezpracované připomínky

Dokud nebude rozhodnutí přeložené do češtiny, není tak podle Nikol Krejčové z Greenpeace úplně jisté, jak se polská strana vyrovnala s českými připomínkami, respektive jaká opatření navrhla, aby došlo ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí v českém pohraničí. Kraj tvrdí, že Poláci připomínky české strany do dokumentace nezapracovali. „Naše připomínky a oficiální nesouhlas České republiky Poláci prakticky nevzali v potaz a německé připomínky s ohledem na ten časový rozestup zřejmě ani neviděli. My se ale budeme i nadále bránit všemi dostupnými prostředky. Chceme získat garance, že vliv pokračující těžby nebude mít dramatický dopad na obyvatele a životní prostředí na české straně. Také požadujeme kompenzace, které umožní vybudovat náhradní zdroje vody. Není možné čekat do poslední chvíle a doufat, že žádné negativní změny v okolí dolu nenastanou. Proto se proti rozhodnutí určitě odvoláme. Zároveň věříme, že do celého řízení vstoupí aktivně Evropská komise,“ objasnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Dnes jsem na společné tiskové konferenci s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem oznámil, že se Liberecký kraj proti polskému souhlasnému stanovisku k rozšíření dolu odvolá. Pokud to úřady zamítnou, obrátíme se na soud. https://t.co/AbkjJP23Jo — Martin Půta (@MartinPuta) January 29, 2020

Rozhodnutí EIA bylo vydáno s doložkou přímé vykonatelnosti, což znamená, že je pravomocné bez ohledu na podaná odvolání. Polsku tak nyní nic nebrání ve vydání samotného báňského rozhodnutí o prodloužení těžby, jehož bylo kladné rozhodnutí EIA podmínkou.

„Je vidět, že pro polské úřady nemají životy lidí žijících v pohraničí žádnou váhu. Proto se obracíme na orgány Evropské unie, aby se místních z Hrádecka a Frýdlantska v tomto sporu zastaly a zajistily, že kvůli těžbě uhlí neskončí bez vody. Doufáme, že se české ministerstvo životního prostředí přidá a podnikne na evropské úrovni také všechny možné kroky, aby práva českých občanů ochránilo,” řekla Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace.

Na Ministerstvo životního prostředí se obrátil i Liberecký kraj. Ten chce, aby MŽP i nadále po Polsku žádalo úpravu záměru tak, aby neměl negativní vliv na Českou republiku a její občany a požadovalo související záruky a kompenzace. „Vláda musí dát Polsku i Evropské unii jasně najevo, že proti tomuto jednostrannému postupu, který porušuje unijní i mezinárodní právo, ostře protestuje, a že na požadavcích uvedených v negativním stanovisku stále trvá. Samozřejmě, že nás velmi trápí otázka kompenzací nebo zajištění náhradního zásobování pitnou vodou a vítám všechny kroky ministerstva, které posílí monitorovací sítě měřící hlučnost a prašnost v okolí nejbližších českých obcí,“ vysvětlil hejtman Půta.

Polish authorities have controversially approved an environmental permit for the expansion of @Grupa_PGE’s sprawling #Turów lignite mine situated close to the German & Czech borders only hrs after a German public consultation process submitted serious objections to the plans. pic.twitter.com/dzuQoQGWiV — Europe Beyond Coal (@EurBeyondCoal) January 28, 2020

Rozhodnutí ve prospěch Polska

V procesu plánovaného rozšíření a těžby na dole Turów jde už o druhé negativní rozhodnutí polských úřadů vůči námitkám z české strany. Loni v létě zastupitelstvo Bogatynie schválilo změnu územního plánu bez vypořádání připomínek české strany. Změna, která upravuje rozšíření hnědouhelného dolu Turów o 14,6 hektaru směrem k hranicím, přišla nečekaně stejně jako rozhodnutí EIA. „Nečekal jsem nic jiného. Je nutné si uvědomit, že o polském dolu, který provozuje polská polostátní firma PGE, rozhodují polské úřady, jejichž zájmem je, aby důl pokračoval v těžbě uhlí, které spálí v přilehlé elektrárně,“ okomentoval situaci Štěpán Kobrle z Višňové. Ta je jednou z obcí, které hrozí možná ztráta podzemní vody jako následek těžby v Polsku.

Kromě stížnosti k Evropské komisi se Greenpeace společně s Libereckým krajem a místními dotčenými obcemi obrací peticí na členy a členky Evropského parlamentu. Petici je možné podepsat na adrese www.stopturow.cz a na různých místech Libereckého kraje do konce ledna. Již nyní má přes 6000 podpisů.