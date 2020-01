Pozitivní vztah k přírodě se v Jakubovi Trskovi z Liberce formoval už v dětství. Rád sledoval dokumentární pořady a s rodiči často jezdili na výlety. Nejvíce ho ale ovlivnil skautský oddíl. „Vícedenní výpravy s batohem, který byl pomalu větší než já, ve mně probudily vášeň k trekingu. Není nic krásnějšího než strávit třeba týden v horách s přáteli odkázaní jen sami na sebe. Člověk si pak uvědomí, jak jsou pro nás příroda a životní prostředí opravdu důležité,“ řekl Trsek.

V patnácti letech ho oslovil vedoucí skautského oddílu Ondřej Petrovský, nynější ředitel Nadace Ivana Dejmala, a nabídl mu brigádu, která postupem času přerostla v práci na plný úvazek. Jelikož se o celý chod nadace starají ve dvou, pracovní náplň má opravdu pestrou a mění se podle aktuálních potřeb. „Zahrnuje to vše od administrace žádostí o nadační příspěvky přes péči o dárce z řad fyzických osob, údržbu webových stránek a jednoduché grafické práce až po organizaci fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky a zajištění následného prodeje benefičního kalendáře,“ popsal hlavní úkoly mladý muž.

Dlouhodobé projekty

U řady projektů na ochranu a obnovu přírody budou výsledky viditelné až po několika letech. Jak sám přiznává, tato činnost představuje běh na dlouhou trať, ale demotivující to pro něj není. „Posledních pět let například podporujeme výsadbu převážně jedlí, buků a dubů do lesů v okolí Liberce, čímž chceme docílit větší druhové rozmanitosti. Každým rokem pak vidíme, jak sazeničky, jejichž výsadbu jsme podpořili před několika lety, prospívají. Řada věcí je ale vidět rovnou,“ svěřil se Jakub Trsek.

Prohlédněte si galerii z obnovy Jizerských smrčin

A co má na své práci nejraději? „Dny, kdy se dostaneme z kanceláře do terénu a kdy mohu reálně vidět dopad našeho snažení. Je to vždy hrozně motivující, protože vidíte, jak i díky vaší práci dochází k pozitivním proměnám krajiny,“ odpověděl na otázku milovník přírody, k jehož nejoblíbenějším místům v Jizerských horách patří vrchol Jizery nebo skalní útvary nad Hejnicemi jako Ořešník nebo Paličník.

V loňském roce mohla nadace věnovat na projekty pomáhající přírodě přes 1,5 milionu korun. I letos už má o cílech jasno. „Určitě budeme pokračovat v podpoře výsadeb druhově rozmanitých lesů ale i projektů, které se věnují zvyšování retence vody v krajině. Právě také dokončujeme přípravu osvětové kampaně týkající se tetřívka obecného, jehož populace nejen v Jizerských horách je na pokraji vyhynutí. Jeho osud je i v rukou návštěvníků hor a na ty bude kampaň cílena,“ nastínil plány Trsek.

Krajina čaruje

Kromě přírody patří mezi jeho největší koníčky fotografování. S přítelkyní tráví hodně volného času v přírodě, hlavně v horách, které nabízejí nádherné scenérie k zachycení. „Nejraději fotím právě krajinu, protože vám nikam neuteče, ale dokáže vyčarovat nemalé překvapení,“ uzavřel Jakub Trsek.