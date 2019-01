Liberecký kraj - Jeden vězeň vyjde denně daňové poplatníky na 1323 korun. V kraji evidují 1456 vězňů.

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍCH NÁVYKŮ POMÁHÁ VĚZŇŮM při návratu do běžného života. Práce je ovšem čím dál méně. | Foto: Deník / archiv

Práce šlechtí. To je stará pravda. Jenže v dnešní době těžko shánějí práci slušní a poctiví lidé, natož pak ti, kteří si odpykávají trest v některé z věznic v Libereckém kraji. Daňové poplatníky přitom vyjde jeden vězeň denně v průměru na 1 323 korun.

„Počet vězněných osob v Libereckém kraji k dnešnímu dni činí celkem 1456. Věznice Stráž pod Ralskem 694 vězněných osob, Vazební věznice Liberec 296 vězněných osob, Věznice Rýnovice 466 vězněných osob," informovala mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Hana Löffelmannová.

Ve vazební věznici Liberec přiznávají, že mají se zaměstnáváním vězňů čím dál větší problémy.

„Několik desítek odsouzených nachází pracovní uplatnění přímo uvnitř objektu věznice. Buď na zřízených pracovištích, nebo ve vnitřním provozu uklízeči, kadeřník, knihovník, údržbáři, elektrikáři, kuchaři a další profese. Další desítky vězňů pracují na vnějších nestřežených pracovištích nebo na pracovištích s volným pohybem," uvedla zástupkyně ředitele liberecké vazební věznice Alena Mrkvanová v rámci návštěvy primátorky Liberce.

„Věznice se však v současnosti potýká s nedostatkem zaměstnavatelů. Hledá také provozovatele dílen, které by mohly vzniknout v nevyužitých prostorách budovy. Právě pomoc při hledání zaměstnavatelů by mohla být jedna z oblastí budoucí spolupráce s městem Liberec," řekla primátorka Martina Rosenbergová (ČSSD).

O vytvoření podmínek, které usnadňují návrat odsouzených do běžného občanského života, se v liberecké vazební věznici stará tým odborníků. To platí také v dalších věznicích v Libereckém kraji, tedy v Rýnovicích na Jablonecku a ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku.

Stráž pod Ralskem

„Ve Stráži máme zaměstnanost kolem 65 procent. Bývalo to lepší, ale ty časy už pominuly. Naši lidé se uplatňují hlavně ve sklárnách, při výrobě svítidel a při likvidaci odpadů. Jejich minimální plat je daný zákonem, činí 4500 měsíčně. Na víc peněz lidé od nás nedosahují," potvrdil Deníku Josef Bartoš, hospodářsko správní referent věznice ve Stráži pod Ralskem.

Zaměstnávání vězňů se podle Bartoše zaměstnavatelům vyplatí. „Minimální mzda pro netrestané na svobodě činí 8000 korun, vězni pracují zhruba za polovinu," dodal Bartoš.

Rýnovice

V rýnovické věznici se zaměstnanost vězňů pohybuje kolem 65 až 70 procent.

„Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti je získávání práce pro odsouzené velmi náročné. Věznice se každodenně snaží získat pro vězně další pracovní místa. Oslovujeme zaměstnavatele, prezentujeme výhody, které zaměstnávání vězňů přináší," tvrdí mluvčí rýnovické věznice Monika Králová.

Odsouzení v první řadě pomáhají zajišťovat bezproblémový chod věznice. Pracují uvnitř zařízení jako zedníci, malíři, automechanici, truhláři, tesaři, kuchaři, v prádelně. Ve věznici pak nacházejí uplatnění v elektroprůmyslu, kde provádějí jednoduché manuální práce.

Věznice ve Stráži pod Ralskem• Vznikla z původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů. Její historie se datuje od roku 1973.

• Objekty od té doby prošly řadou změn a rekonstrukcí. Od roku 1994 až do roku 2001 zde fungovalo i zvláštní oddělení pro výkon vazby. Součástí areálu je střelnice, která slouží pro potřeby služební a profesní přípravy příslušníků vězeňské služby, ale také pro frekventanty Institutu vzdělávání VS ČR.

• Nynější věznice má profil věznice s ostrahou, nachází se tu oddělení s dozorem a oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením. V lednu roku 2007 se otevřelo specializované oddělení pro odsouzené s mentální retardací, zařazené do oddělení s dozorem.

• Ubytovací kapacita věznice je podle normy 736 míst.

• Vězni jsou pracují v areálu, ale také na pracovištích mimo věznici.