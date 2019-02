Odolenovice /OD SOUSEDŮ/ - Pětiletý kůň Colliander měl skončit na jatkách. Původní majitelka neměla peníze, aby mu zajistila žrádlo a slušné ustájení, proto ho chtěla prodat do salámu.

OSTATNÍ KONĚ COLLIANDERA ŠIKANUJÍ. Farmářka, která ho má v dočasné péči, mu hledá milující rodinu | Foto: Deník/Romana Prošková

Přitom to byla právě ona, která se ho před třemi lety ujala, aby mu pomohla. Aby nepošel hlady, utíkal Colliander do lesa a hledal si obživu sám. Zvíře má navíc z minulosti vážně poraněnou levou kyčel, kterou nelze operovat. Kulhá.

„Těsně před tím, než majitelka odvezla koně na jatka, tak ještě zavolala nám, jestli si ho nechceme vzít. Narychlo jsme se ho ujali, je to nádherné zvíře, které mělo v životě zatím jen smůlu," řekla majitelka Koňské záchytky z Vysočiny Zuzana Kazdová.

Ochránkyně zvířat vylíčila, jak hřebce dávali s dalšími dobrovolníky několik týdnů dohromady. Byl vyhublý a divoký, nesocializovaný. „Nechali jsme ho vykastrovat, začali jsme pořádně krmit, podávali vitamíny," uvedla Kazdová.

Dočasný domov

Aby mohla záchytka poskytnout místo dalším koním v nouzi, začala po čase shánět pro Colliandera dočasný domov. Ujala se ho farmářka z Odolenovic u Sychrova na Liberecku Adéla Králová. „Je to koníček, který je strašně hodný a byl by vhodný k někomu na zahradu, kde by mohl spásat trávu. Nechá si všechno líbit, hodí se k dětem, neublíží, protože kvůli zranění nemůže kopnout," chválí Colliandera Králová. Ušlechtilý kůň by se podle ní při dobré péči dále zlepšoval. „Potřebuje vykrmit, aby se osvalil. Když se bude korigovat jeho nemocná noha, tak kulhání nebude tak markantní. Skákat a běhat ale už nikdy nebude. Je to zvíře pro někoho, kdo hledá dokonalého kamaráda," dodala Adéla. Farmářku můžete kontaktovat na čísle 720 121 969.